En este país, las carreteras se pintan de rojo para reducir las colisiones con animales, gracias a la psicología del color

Si quieres impactar, vístete de rojo; si quieres transmitir calma, apuesta por un azul no demasiado estridente. Si pretendes dar sensación de 'tipo duro', el negro puede ser tu opción ideal. Estas frases han sido siempre parte del saber popular, pero son, sobre todo, ciencia.

La psicología del color lleva muchos años estudiando y explicando por qué cada tonalidad aporta unas sensaciones y eso lleva a que cada elemento presente un color específico: las señales de tráfico en rojo, las luces de emergencia en amarillo, los temas naturales y medioambientalistas en verde...

En India han llevado un paso más allá el asunto cromático y han recurrido al rojo ya no solo para las señales de tráfico, sino para la propia carretera, ya que las autoridades locales han optado por 'pintar' con numerosos cuadrados rojos una de las rutas más conflictivas a nivel de siniestralidad vial.

La zona elegida no es casual, se trata de la carretera que atraviesa la reserva de Veerangana Durgavati, ubicada en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país. Se trata de un entorno de alta densidad de fauna y especialmente una fauna propensa a cruzar por la carretera, lo que provoca numerosos accidentes y víctimas.

Por ello, el Ministerio de Transporte y Carreteras de India ha optado por cubrir un amplio tramo con una capa termoplástica roja dispuesta en cuadrados, para provocar en el conductor la sensación de peligro y que, por consiguiente, aumente la precaución a la vez que reduce la velocidad.

La pintura extra en la carretera provoca, a la par, una levísima pero perceptible elevación del terreno, lo que causa una suave sacudida en el volante en cuanto se pasa por estas zonas. Con ello se manda a los conductores la señal de que estén alerta y no desconecten mentalmente.