Al menos un muerto y 16 heridos tras un atropello múltiple durante la celebración del orgullo en Berlín

Tregedia en Berlín. Una persona ha perdido la vida y otras 16 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, en un atropello múltiple ocurrido este sábado en la capital alemana, La Policía busca a contrarreloj a un sospechoso del "espectro islamista", que ensombreció la celebración del Día del Orgullo LGBTI.

El vehículo, una furgoneta blanca, entró sobre las 22:00 de la noche en el Tiergarten, céntrico parque berlinés donde celebraban miles de personas el Día del Orgullo LGBTI, arrollando a 17 personas, una de las cuales murió, mientras que otras 16 quedaron heridas, algunas de gravedad, según el portavoz de la Policía de Berlín Florian Nath.

"Por el momento hablamos de 17 afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimación", expuso Nath. "Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme", abundó al tiempo que reconoció que las autoridades trabajaban a marchas forzadas para identificar al responsable o responsables de un atropello cuyas causas aún se desconocen.

De una fiesta a un atropello con un muerto

Tras el atropello, el alcalde de la capital alemana, Kai Wegner ha condenado un "hecho horrible" que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

"Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos", ha lamentado. "Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así", ha dictado.

Para el Día del Orgullo LGBTI la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías. Asimismo, tras el suceso se movilizaron varios centenares de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada, convertida en una escena del crimen.

Sospechoso del "espectro islamista"

Las autoridades de Berlín buscan a un varón de 21 años identificado como Abdul B. y del que la Policía asegura que está "adscrito al espectro islamista", en relación con el atropello múltiple.

Según ha informado la Policía berlinesa este domingo en un comunicado, los agentes y la Fiscalía General de Berlín buscan a este hombre que se "encuentra a la fuga" como sospechoso del atropello múltiple.

"Al parecer, una o varias personas salieron posteriormente del vehículo (que provocó el atropello). Además, varias personas habrían resultado heridas con armas blancas", señaló la Policía.

El comunicado de la Policía, que publicó una foto del sujeto al que busca, ofrece una descripción concisa y precisa del sospechoso, según la cual el joven es de complexión delgada, mide aproximadamente 1,90 metros, tiene el pelo negro y viste pantalones blancos y una sudadera con capucha negra.