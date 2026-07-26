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Ángel, profesor, sobre levantar la voz en clase: "El error está en vivir gritando, el grito ya no significa nada"
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Ángel, profesor, sobre levantar la voz en clase: "El error está en vivir gritando, el grito ya no significa nada"

Defiende que una vez, siempre que sea contundente y seco, es suficiente.

Juan De Codina
Juan De Codina
El profesor Ángel habla sobre levantar la voz a los alumnos.
El profesor Ángel habla sobre levantar la voz a los alumnos.TikTok: @profe10angel / Getty Images / fotomontaje: huffpost

Ángel, profesor y experto en gestión de aula, ha hablado sobre lo que hacen muchos docentes para imponerse en clase y conseguir el silencio que necesitan para poder darla, como levantar la voz al alumnado.

En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @profe10angel, ha hablado al respecto: "¿Está mal gritar a los alumnos para que se callen? Te vas a sorprender con mi respuesta porque no es la típica. Todo el mundo dice que gritar está mal y que hay que mantener la calma, pero te voy a decir una verdad incómoda".

"A veces un golpe seco y contundente funciona. Uno funciona y marca territorio", ha defendido el joven profesor. Sin embargo, el error no está en levantar la voz una vez, sino en "vivir gritando", porque el grito "ya no significa nada y te desgasta".

"Quien pide permiso, no manda"

"Un disparo seco impone una metralleta constante, te hunde", ha sentenciado. Además, ha opinado que, si hay que pedir silencio en clase más de una vez, el problema no es del alumnado, sino del profesor.

"Eres tú y cómo lo pides: Por favor, ¿os podéis callar? Eso no es una orden, es una súplica. Y una súplica se ignora. El profesor que controla no pide silencio, lo ordena y lo hace sin gritar. Nombra, mira a los ojos y da una instrucción concreta. Juan, deja de hablar, María, siéntate. Raúl, mírame. Sin subir la voz", ha afirmado.

Para el docente, el hecho de pedir permiso le dice al cerebro del adolescente que no es una orden: "Y quien pide permiso, no manda". También cree que entrar en clase el primer día pidiendo permiso provoca que "te vayan a comer". "Los tienes que plantar, mirar a la cara con cara de saber algo que ellos no y mostrar seguridad. Paso a paso", concluye.

Juan De Codina
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Redactor de Virales de El HuffPost. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó en el Diario AS como redactor en la sección de fútbol y narrando partidos nacionales e internacionales en la web. Deporte, cine y superhéroes son sus grandes amores.

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