Crean óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel
Crean óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel 

Este estudio de Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU) abre nuevas vías de tratamiento a los problemas de infertilidad.

Redacción HuffPost
Fecundación de óvulo mediante una microinyección de espermatozoides.Getty Images

Un estudio del equipo de Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU),publicado este martes en la revista Nature Communications, abre nueva posibilidad a los problemas de fertilidad. 

En esta investigación, el grupo del prestigioso un biólogo estadounidense que dirige el Centro de Terapia Génica y de Células Embrionarias en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón en Portland, y en el que participa la investigadora española Nuria Martí Gutiérrez, ha conseguido generar óvulos viables y potencialmente fecundables a partir de células de la piel humana 

