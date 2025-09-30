Crean óvulos humanos fecundables a partir de células de la piel 

Un estudio del equipo de Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU),publicado este martes en la revista Nature Communications, abre nueva posibilidad a los problemas de fertilidad.

En esta investigación, el grupo del prestigioso un biólogo estadounidense que dirige el Centro de Terapia Génica y de Células Embrionarias en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregón en Portland, y en el que participa la investigadora española Nuria Martí Gutiérrez, ha conseguido generar óvulos viables y potencialmente fecundables a partir de células de la piel humana