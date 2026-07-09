Adiós a la 'voz ronca' de Bonnie Tyler: cómo la galesa hizo de una dolencia su mayor marca personal

El mundo del rock está de luto este jueves 9 de julio por el fallecimiento de la que para muchos es su 'primera dama'. Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años, tal y como ha confirmado la familia a través de un comunicado emitido a medios como la BBC. La artista había sido sometida a una intervención por una perforación intestinal que la llevó a un coma inducido del que, al despertar, le provocó un paro cardiaco que la situó hace unos días bajo un pronóstico "muy grave".

La artista ha marcado hitos de la historia de la música con temas como Total eclipse of the heart, It's a heartache o Holding Out for a Hero con una personalidad y un carisma arrollador, pero también por su característica voz ronca o rasgada. Un tono que la hizo especial en la escena musical y, debido a una enfermedad, convirtió en su mayor virtud.

El origen de su peculiar voz está en unos nódulos de la garganta que se tuvo que operar después de grabar su primer disco en 1977. Tal y como recuerda la American Speech-Language-Hearing Association, los nódulos vocales son "crecimientos benignos (no cancerosos) en ambas cuerdas vocales causados por el abuso de la voz", pueden producir "ronquera, "voz entrecortada" o "voz áspera", algunas de las características que han marcado el timbre de Tyler.

"Grabé mi primer disco y, partir de ahí desarrollé unos nódulos y me tuvieron que operar. Fue muy aterrador en su momento porque pensé que nunca podría volver a cantar", contó en su visita a El Hormiguero.

Esta intervención urgente a la que se vio obligada a someterse le hizo guardar reposo y que estuviera sin hablar varias semanas, algo que la galesa no cumplió y que dio fruto a que tuviera la voz rasgada el resto de los días.

"Me dijeron que no podría hablar en seis semanas, pero de la frustración empecé a gritar y me quedé más ronca que antes, pero llegando a las notas más altas", señaló en su visita al programa de Pablo Motos.

Tras este cambio en la voz le llegaron hits como los mencionados Total eclipse of the heart o Holding out of hero, por lo que la cantante lo ha visto como una forma de aprovechar lo que podría haber acabado con su carrera como una virtud.

"Al final ha sido algo muy positivo, a lo mejor fue el destino. Cuando escucho canciones de antes y de después de la operación, creo que son mejores con ese toque ronco", señaló. "Yo tenía la voz mucho más dulce, pero quién me iba a decir que aquel mal se convertiría en mi seña de identidad", recordó en una entrevista con EFE en 2005.

Su tono llevó a que la compararan en la década de los 70 con otro artista al que le caracterizaba su voz ronca: Rod Stewart, llegando a ser para algunos "la Rod Stewart femenina". Pero también a que sus canciones fueran todo un éxito dentro y fuera de Reino Unido.

Dos grandes éxitos y 'hit' que encumbró otra artista: las canciones que popularizaron su voz ronca

Aunque su primer éxito fue Lost in France, en esa canción, de su primer disco The World Starts Tonight, su voz no se había visto aún afectada por los nódulos vocales y presentaba un tono más dulce del que la popularizó.

Sus siguientes éxitos sí que se vieron marcados por este nuevo timbre vocal, lo hizo al año siguiente, en 1978, con It's a Heartache con la que llegó al número uno en España, Francia, Argentina, Brasil o Canadá, pero en el Reino Unido se quedó en el cuatro. Con esta canción también marcó un giro hacia una trayectoria más rockera y menos pop de su música.

Cinco años más tarde de este éxito llegaba la icónica Total eclipse of the heart, una de las baladas más potentes de la historia de la música. "Supe que era la canción que había estado esperando toda mi vida", declaró el compositor estadounidense Jim Steinman, quien ya había cosechado éxitos con Met Loaf, sobre esta canción. El tono descarnado de Tyler va encadenando los versos de este tema sobre el amor tóxico y oscuro. A pesar de llevar interpretándola casi 50 años, y ser una de sus enseñas, Tyler declaró al Daily Mail que nunca dejaría de cantarla: "Jamás me cansa interpretarla, la adoro porque todos esperan con ansias cantarla conmigo".

En 1984, Tyler volvería a dar la vuelta al mundo con otro hit que permanece en nuestros días: Holding out for a hero, compuesta por Jim Steinman y Dean Pitchford como banda sonora de la cinta Footloose. La épica de batalla de la canción se sumó a que Tyler tuvo que ser intervenida de nuevo de una afección de garganta poco antes de la grabación, dándole el desgarrado tono épico.

Otro hit que remarcaba especialmente su timbre fue The Best, popularizado por Tina Turner que, sin embargo, Tyler sacó un año antes, en 1988 y que, sin embargo, no cosechó el éxito suficiente. A diferencia de los anteriores éxitos, con The Best solo alcanzó el número 25 en la lista de éxitos de Reino Unido, siendo fácilmente superada por la profundidad escénica y vocal de Turner, que la convirtió en su propio himno.