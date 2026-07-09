El tercer Gobierno de Juanma Moreno contará con tres vicepresidencias y la entrada de Vox

El tercer gobierno del popular Juanma Moreno en Andalucía contará con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos del Partido Popular y una tercera que recaerá en Vox, en el marco del nuevo reparto de responsabilidades. La primera vicepresidencia será asumida por Antonio Sanz, mientras que Carolina España ocupará la tercera.

La segunda vicepresidencia corresponderá al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, quien se incorpora al Ejecutivo autonómico como parte del acuerdo alcanzado para la formación del nuevo Gobierno.

Moreno ha dado a conocer la estructura de su gabinete durante una comparecencia celebrada este jueves en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, apenas cuatro días después de tomar posesión como presidente para un tercer mandato.

El nuevo Consejo de Gobierno estará integrado por tres vicepresidencias y diez consejerías. Entre las principales novedades figura la creación de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que estará dirigida por José Antonio Nieto, hasta ahora responsable de Justicia y Administración Pública.

Arturo Bernal y Catalina García salen del Ejecutivo

La remodelación también supone la salida del Ejecutivo de los consejeros Arturo Bernal y Catalina García, los únicos miembros del anterior gabinete que no continuarán en sus cargos.

Durante su intervención, Juanma Moreno ha subrayado que el nuevo Gobierno estará compuesto por siete mujeres y seis hombres y ha recalcado que no será un Gobierno de "unos contra otros", ha afirmado el presidente andaluz, quien considera que ese objetivo es "fundamental" para el futuro de la comunidad andaluza.