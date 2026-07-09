Detenido el novio de la madre como presunto autor del doble crimen de Mijas (Málaga)

Domicilio en el que fueron asesinadas madre e hija, en Mijas (Málaga)

La pareja de la madre que fue asesinada este miércoles junto a su hija en Mijas (Málaga) ha sido detenida por la Guardia Civil este jueves como presunto autor del doble crimen, han informado a EFE fuentes de la investigación.

La mujer, de 61 años, y su hija, de 31 años, murieron a puñaladas y después se prendió fuego a la vivienda. Los cuerpos sin vida fueron hallados tras la extinción del incendio.