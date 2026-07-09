Detenido el novio de la madre como presunto autor del doble crimen de Mijas (Málaga)
Los cuerpos sin vida fueron hallados tras la extinción del incendio.
La pareja de la madre que fue asesinada este miércoles junto a su hija en Mijas (Málaga) ha sido detenida por la Guardia Civil este jueves como presunto autor del doble crimen, han informado a EFE fuentes de la investigación.
La mujer, de 61 años, y su hija, de 31 años, murieron a puñaladas y después se prendió fuego a la vivienda. Los cuerpos sin vida fueron hallados tras la extinción del incendio.