Antonio Orozco retrasa su concierto en Almería por el partido España-Bélgica del Mundial y propone un plan para sus fans

El artista Antonio Orozco va a retrasar el inicio del concierto que ofrece este viernes 10 de julio en la Plaza de Toros de Almería para compartir con los espectadores en una pantalla gigante instalada en el mismo recinto el partido España-Bélgica del Mundial de Fútbol.

"¿Y si en vez de tener que elegir entre el fútbol o el concierto, vivimos el partido juntos?", ha propuesto el cantante en un vídeo difundido en sus redes donde ha animado a aprovechar esta "grandísima oportunidad" para compartir con sus seguidores un evento deportivo que, según ha confesado, por sus viajes casi siempre termina "viendo solo en un hotel".

Así, ha trasladado que junto con la organización del espectáculo se ha preparado una gran pantalla para ver el encuentro. "¿Te imaginas cinco o seis mil personas a grito pelado celebrando la victoria de España? Y justo después haremos el concierto de nuestra vida. ¡Va a ser una noche única!", ha animado el catalán.

Puedes ver el partido en la Plaza de Toros con tu entrada

Desde el inicio del Mundial, la Plaza de Toros de Almería ha ofrecido la retransmisión en pantalla gigante de los partidos que 'La Roja' ha disputado durante el torneo con acceso gratuito, si bien en esta ocasión la entrada quedará restringida y será solo para quienes cuenten con ticket para ver el concierto de Antonio Orozco.

Antonio Orozco SERGI GONZÁLEZ BUENO

En este sentido, la organización ha trasladado que la cita musical prevista inicialmente para las 22:00 horas quedará pospuesta hasta que finalice el partido en el que España se juega el pase a semifinales, según ha trasladado 'Siente la plaza' en sus redes.

"Retransmitimos el partido de fútbol España-Bélgica en la Plaza de Toros para que nadie tenga que elegir entre animar a 'La Roja' y disfrutar de Antonio Orozco", han apuntado ante lo que esperan que sea "una noche inolvidable" frente a las quejas, en los mismos perfiles, de algunos asistentes que ven adentrado en la madrugada el final del concierto o que habían adquirido a mayor precio la modalidad early enter.