Bruno Mars vuelve a los escenarios y anuncia un concierto en Madrid: cómo comprar las entradas
Uxía Prieto
Uxía Prieto
Bruno Mars, en un concierto en una imagen de archivo
Bruno Mars, en un concierto en una imagen de archivoGetty Images

Los Reyes Magos han tardado dos días en llegar para los fans de Bruno Mars pero lo han hecho cargado de regalos. El artista ha anunciado este jueves su nuevo disco, The Romantic, que saldrá a la venta el próximo viernes 27 de febrero. Es su primer trabajo en solitario en diez años después de que triunfara con 24K Magic en 2016.

Por si fuera poco, Mars no solo ha confirmado su nuevo álbum, también ha anunciado una gira, The Romantic Tour, que arrancará en abril en Las Vegas y hará parada en España. Será con única fecha el 10 de julio en Madrid, en el estadio Riyadh Air Metropolitano. 

Mars no estará solo en el escario ya que contará con Leon Thomas, Raye y Victoria Monét como teloneros en algunas ciudades que todavía no se han especificado. 

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para el concierto en Madrid podrán comprarse a través de la web de Ticketmaster en dos tandas: la preventa del artista que será el miércoles 14 de enero a las 12:00 horas y la venta general el jueves 15 de enero a las 12:00 horas. 

Para formar parte de la preventa del artista es necesario seguir estos pasos: 

  • Regístrate en este enlace en la web de Ticketmaster/Livenation antes del 12 de enero a las 19:00 horas. 
  • En el enlace podrás seleccionar hasta tres conciertos. 
  • El martes 13 de enero los usuarios registrados recibirán un enlace para entrar a la preventa del miércoles 14.

Estas instrucciones no solo sirven para el concierto de Madrid, sino para el resto de fechas de la gira. En Europa, Mars también actuará en París, Amsterdam, Milán y Londres. 

Por ahora, se desconocen los precios de las entradas para el concierto de Madrid pero Ticketmaster sí ha confirmado que habrá un límite de compra de seis entradas por persona y por tarjeta. 

Qué tienes que tener en cuenta antes de comprar las entradas

Después de la pandemia, comprar entradas para grandes conciertos se ha convertido en una odisea que implica pasar varias horas en una cola virtual. Por eso la web ha dado algunos consejos para intentar conseguir entradas de una manera más fácil, aunque seguir estos pasos no lo asegura al 100%. 

  • Entra en la sala de espera media hora antes de que empiece la venta.
  • Utiliza un único dispositivo, navegador y pestaña ya que si abres varios a la vez la web puede detectarte como bot.
  • No refresques la página cuando empiece la cola virtual, verás tu posición tras unos segundos. 
