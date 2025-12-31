El creador de 'Stranger Things' te pide que desactives esto de tu tele antes de ver el final de la serie: "Es basura"

No es un spoiler, pero casi. El creador de Stranger Things no quiere que veas el final de la serie -en España se estrena dos horas después de que el reloj de la Puerta del Sol diga que estamos en 2026- como si fuera un anuncio que se ve en bucle en las televisiones de un MediaMarkt. Por eso ha salido a Instagram con un razonamiento muy concreto, cero sutil y resumido en una palabra que no admite discusiones ni interpretaciones: “Basura”.

Ross Duffer, que junto a su hermano Matt han creado la serie de Netflix con la que Millie Bobby Brown se ha convertido en una estrella y que, en su temporada final, está en todas partes, ha decidido meterse en un terreno un tanto pantanoso: el de los ajustes técnicos de todas las televisiones que tenemos en casa para disfrutar del capítulo que cerrará toda la historia, tal y como lo han concebido sus creadores: historia lo de la quinta y úl domésticos justo antes del estreno de la quinta temporada. “Un pequeño aviso antes de que lo veáis esta noche. Quiero asegurarme de que tenéis la tele bien configurada”, dice en un mensaje publicado en redes sociales, planteado como un servicio público para los espectadores que tienen mando a distancia y demasiadas opciones activadas sin saber muy por qué.

A partir de ahí, Duffer entra en el menú de la televisión y empieza a señalar ajustes uno tras otro. Apunta directamente al contraste dinámico, la resolución mejorada, el realce de bordes y los filtros de color, y no se anda con rodeos al valorarlos: “Todo eso es basura”. Según explica, estas supuestas mejoras automáticas, pensadas para que la imagen parezca más impactante, acaban alterando por completo el aspecto original de la serie.

El repaso continúa con la reducción de ruido, otra función que recomienda desactivar sin contemplaciones. Pero el foco principal lo pone en los sistemas de suavizado de movimiento, a los que señala como los mayores culpables de “el temido efecto telenovela”. Ese efecto que hace que una serie rodada con una estética muy concreta termine pareciendo algo artificial, extraño y ajeno a la intención con la que se creó.

Duffer reconoce que muchos televisores corrigen parte del problema si se activan modos avanzados de visualización pensados para cine en casa y salas oscuras, pero avisa de que ni siquiera esos perfiles son garantía absoluta. Su recomendación pasa por revisar manualmente cada ajuste y confirmar que todo lo innecesario está apagado. Y remata con una advertencia clara: “Hagas lo que hagas, no pongas nada en modo intenso, porque activa lo peor de todo”.

La razón, explica, es sencilla y nada técnica: “Va a destrozar el color y no es en absoluto la intención de quien ha hecho la serie”. Detrás del tono directo hay algo más que una manía de creador. Duffer pone sobre la mesa el choque entre unas televisiones cada vez más cargadas de filtros pensados para impresionar al espectador ocasional y la voluntad de los equipos creativos de que sus obras se vean tal y como se concibieron.

Así que antes de enfrentarte al final de Stranger Things, conviene hacer una pequeña visita al menú de la tele. Mando en mano, paciencia y varios ajustes que apagar. No es postureo cinéfilo ni una obsesión técnica. Es una petición directa del creador de la serie. Y viene resumida en una consigna tan clara como poco amable: quita la basura.