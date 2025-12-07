Estupefacción en Zaragoza al observar alcantarillas de 'Stranger Things'

Los peatones que transitan por el Paseo de la Independencia con dirección a Plaza España, en Zaragoza, han quedado perplejos tras notar una alcantarilla de la ciudad, que está personalizada con figuras alusivas a Stranger Things. Se trata de una estrategia de mercadeo totalmente disruptiva por parte de Netflix y Movistar para promocionar el estreno de la quinta temporada de la producción audiovisual.

¿Qué se logra observar en la alcantarilla?



Un video publicado por el medio local, Heraldo de Aragón, muestra que la personalización de la alcantarilla está divida en dos secciones referentes a la serie. En la parte inferior se observan las emblemáticas bicicletas utilizadas por Mike Dustin y Lucas Will en las temporadas iniciales, situadas en el ambiente de Hawkins, el pueblo ficticio donde se desarrolla la trama de Stranger Things.

En el fragmento superior está grabado El Mundo Al Revés, una dimensión alternativa, oscura y fría de la producción audiovisual, en la cual se logra observar la figura de Demogorgon, una criatura monstruosa característica de la serie, sobre todo de dicha dimensión alternativa mencionada anteriormente.

'Stranger Things' se hace notar en toda España

La alcantarilla de Zaragoza no es el único sitio donde Netflix y Movistar se han hecho notar, hay más de 40 alcantarillas tematizadas en España, los peatones de ciudades tales como Madrid, Valladolid, Sevilla y Málaga también han notado los llamativos diseños en las alcantarillas, así lo informa Zaragozala, un medio dedicado a exponer la actualidad, turismo y cultura de Zaragoza.

De hecho, la página de turismo oficial de Madrid, ha comunicado que desde el 27 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2025 estará disponible, de manera gratuita para todos los fanáticos de la serie, la experiencia inmersiva del Mundo Al Revés. Esta actividad se realiza en el Espacio Movistar, con horarios de lunes a sábado entre las 10-21 horas, domingos y festivos está abierto al público entre las 12-20 horas.

Sin lugar, Netflix de la mano de Movistar han sorprendido a los españoles con estrategias de marketing masivas, captando la atención del público distintas maneras y haciendo de una u otra forma que Stranger Things sea un tema de conversación.

Finalmente, cabe recordar que la quinta temporada de la serie estadounidense se divide en dos segmentos, la primera ya se estrenó el pasado miércoles 26 de noviembre y la segunda está prevista para el próximo jueves 25 de diciembre.