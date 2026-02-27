En Estados Unidos señalan que Ucrania se ha convertido en un "puercoespín de acero" tras los cuatro años de guerra

La intención del presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuando el 24 de febrero de 2022 ordenó la invasión militar de Ucrania, ni mucho menos era empezar una guerra de varios años de duración.

El mandatario ruso pensaba que en apenas unos días, semanas, o como mucho unos meses, podría derrotar al teóricamente inferior ejército ucraniano y lograr una rápida victoria.

Sin embargo, la realidad es que esta semana la guerra de Ucrania ha cumplido su cuarto aniversario y no hay movimientos que hagan pensar en que el conflicto armado pueda llegar a su fin a corto plazo.

La revista estadounidense The National Interest ha publicado un reportaje en el que ha analizado cómo ha evolucionado la industria armamentística ucraniana a lo largo de estos cuatro años de guerra frente a Rusia.

En el texto, se expresa que "Ucrania aspira a construir una poderosa industria de defensa nacional para el futuro; en efecto, un 'puercoespín de acero' que Rusia jamás podrá digerir".

Al respecto, cabe destacar que si hay un aspecto en el que Ucrania ha destacado en lo que a producción de armamento se refiere, es en la producción de drones. En ese sentido, el ex primer ministro británico Rishi Sunak aseguró, tras reunirse recientemente con Zelenski, que "el 80% de las bajas que Ucrania está infligiendo a los rusos se deben a vehículos no tripulados".

Ucrania, obligada a suplir el freno en la ayuda militar

Ucrania necesita ahora más que nunca desarrollar lo más rápido posible su industria armamentística, ya que es la única forma que tendrá de suplir el freno en la ayuda militar procedente de EEUU.

Otro de los principales socios de Kiev, Alemania, ha anunciado este mismo mes de febrero que va a verse obligada a detener las entregas de munición a las fuerzas ucranianas.

En concreto, fue el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, el que anunció que "nos hemos quedado sin munición para Ucrania". El ministro afirmó que "no queda nada en las reservas que se pueda proporcionar a Ucrania".