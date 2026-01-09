Dónde ver las películas y series más nominadas a los Globos de Oro 2026

Después de los Critics Choice Awards, llega una fecha clave en la antesala de los premios Oscar este 2026: los Globos de Oro. Estos premios, entregados por los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, llegan a su 83ª edición con el afán de volver a ser referentes y superar las polémicas de años anteriores.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 11 de enero de 2026 (madrugada del lunes 12 de enero en España) en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles y estará presentada, por segundo año consecutivo por la cómica estadounidense Nikki Glaser. Además, entre los entregadores de premios estarán Ana de Armas, Charli XCX, Ayo Edebiri, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Zoe Kravitz o Macaulay Culkin.

Este 2026 llega cargado de grandes títulos que han pasado por las salas de cines el pasado año, pero también con estrenos que llegarán a España en el primer trimestre de este año como la adaptación cinematográfica de Chloe Zhao de la novela de Maggie O'Farrell Hamnet, la cinta de Timothée Chalamet Marty Supreme, la última de Yorgos Lanthimos Bugonia o el Frankestein de Guillermo del Toro.

Entre las cintas que engloban más nominaciones se encuentran Una batalla tras otra, con nueve nominaciones; Valor sentimental, con ocho; Los pecadores (Sinners), con siete o Hamnet, con seis.

En el apartado de series domina la tercera temporada de The White Lotus con seis candidaturas; Adolescencia con cinco o Severance y Solo asesinatos en el edificio, con cuatro cada una.

Si te quieres poner al día con las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2026, a continuación puedes consultar dónde ver las series y películas que ya están disponibles en streaming, las que lo están en cines y las fechas de estreno de las que todavía no han llegado a la gran pantalla en España.

Una batalla tras otra

Esta cinta de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo Dicaprio ha sido, sin duda, uno de los filmes de la temporada y cuenta con nada menos que nueve candidaturas a estos premios, entre ellas a Mejor comedia o musical, Mejor dirección y Mejor guion.

Se trata de una adaptación libre de la novela Vineland (1990) de Thomas Pynchon y en ella Dicaprio encarna a un exrevolucionario, apartado de la lucha desde hace años, que se ve obligado a volver a enfrentarse a sus enemigos tras el regreso de uno de ellos (Sean Penn) en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar.

Dónde ver Una batalla tras otra

Se estrenó el 26 de septiembre y sigue disponible en cines.

Se puede ver en HBO Max y está disponible para alquiler en Filmin.

Valor sentimental

Joachim Trier llega después del éxito de La peor persona del mundo con esta comedia dramática en el que dos hermanas se enfrentan al regreso de un padre ausente, un prestigioso director de cine, que rueda una cinta en el hogar familiar. La cinta compitió por la Palma de Oro en Cannes y acabó ganando el Grand Prix del jurado del certamen. Cuenta con ocho nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas Mejor drama, Mejor dirección y Mejor guion.

Dónde ver Valor sentimental

Se estrenó el 5 de diciembre y sigue disponible en cines.

Los pecadores

En esta cinta de terror sobrenatural dirigida por Ryan Coogler, Michael B. Jordan interpreta a dos personajes simultáneamente: los hermanos gemelos Elijah y Elias Smoke. Ambos regresan a su natal Mississippi con la esperanza de empezar de nuevo, aunque tendrán una desagradable sorpresa.

En la cinta se entremezcla lo oculto y lo sobrenatural con las relaciones sociales, el racismo sistémico, la opresión y la memoria histórica en el sur de Estados Unidos. Todo ello, cargado de sones de música blues. Los pecadores cuenta con siete nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas Mejor dirección, Mejor drama y a Michael B. Jordan a Mejor Actor en una Película de Drama.

Dónde ver Los pecadores

Está disponible tanto en HBO Max como en Movistar +.

Hamnet

Chloé Zhao adapta esta exitosa novela de Maggie O'Farrell en la que se narra el duelo de Agnes, la mujer de William Shakespeare, por la pérdida de su único hijo, Hamnet, por peste negra y el papel que tuvo en la creación de Hamlet del dramaturgo y poeta británico.

La cinta, que ya ha cosechado alabanzas de la crítica en Hollywood, cuenta con nada menos que seis nominaciones a los premios, entre ellas Mejor drama, Mejor dirección y las interpretaciones en categoría de drama tanto a actor como a actriz a Paul Mescal y Jessie Buckley, respectivamente.

Dónde ver Hamnet

Llegará a los cines españoles el próximo 23 de enero.

Frankenstein

En esta oscura adaptación del clásico de Mary Shelley, Guillermo del Toro narra la historia del doctor Pretorious (Christoph Waltz) en Europa del Este, quien busca al monstruo Frankenstein (Jacob Elordi), el que se cree que murió en un incendio unos años antes, para poder continuar con los experimentos del doctor Frankenstein (Oscar Isaac).

La cinta opta a cinco nominaciones a los Globos de Oro, entre ellas Mejor drama, Mejor dirección o Mejor Actor en una Película de Drama para Oscar Isaac.

Dónde ver Frankestein

La película está disponible en Netflix.

Wicked: Parte II

La segunda parte del musical de Broadway que tiene como protagonistas a Cynthia Erivo como Elphaba y a Ariana Grande como Glinda ha copado numerosos titulares por el vínculo entre ambas durante su promoción.

Ahora, esta segunda parte de las aventuras de ambas brujas que tendrán que volver a poner a prueba su amistad para afrontar tanto su transformación personal como para cambiar el destino de Oz, llega a la temporada de premios con cinco candidaturas. Tanto Grande como Erivo pueden hacerse con un Globo de Oro: la primera a Mejor actriz principal de comedia y la segunda a Mejor actriz de reparto.

Dónde ver Wicked: Parte II

La cinta sigue disponible en cines.

Para verla en streaming, se puede alquilar en Filmin y estará disponible en Skyshowtime.

The White Lotus

A nivel de series, la tercera temporada de The White Lotus domina las nominaciones a los Globos de Oro con seis candidaturas. Después de cosechar éxitos en su primera temporada en Hawai y en la segunda en Sicilia en esta temporada, la serie satírica dramática creada por Mike White abordará las tramas e incógnitas que tienen lugar en una semana alrededor a una muerte en un exclusivo resort de la cadena, esta vez en Tailandia.

Dónde ver The White Lotus

Las tres temporadas de la serie, incluida esta última con sus ocho episodios, están disponibles en HBO Max.

Adolescencia

Ha sido una de las series más aplaudidas del año y en los Globos de Oro Adolescencia domina en las categorías de miniserie, con una candidatura a la Mejor miniserie del año, Mejor actor en una miniserie para el padre del protagonista en la ficción, Stephen Graham o Mejor actor secundario para el debutante Owen Cooper.

La serie narra el caso de Jamie Miller (Owen Cooper), un niño de 13 años acusado de apuñalar a una compañera de clase, poniendo sobre la mesa en cada capítulo grabado en plano secuencia, temas como el impacto de las redes sociales y la manosfera, la salud mental y la masculinidad tóxica.

Dónde ver Adolescencia

Los cuatro capítulos de esta miniserie están disponibles en Netflix.

Severance

¿Imaginas que tuvieras otro 'yo' para trabajar? Precisamente de eso trata esta ficción, aunque no todo es tan feliz como pudiera parecer a simple vista. Esta aclamada serie, cuya segunda temporada opta a cuatro Globos de Oro, aborda la situación de los empleados de la siniestra Lumon Industries, quienes se someten a un procedimiento quirúrgico por el que dividen sus recuerdos entre su vida personal ('fueri') y su vida laboral ('dentri').

Sin embargo, una serie de acontecimientos que tienen lugar fuera de la oficina y una serie de circunstancias dentro de la empresa, empujará a sus trabajadores a cuestionar su trabajo y su situación.

Dónde ver Severance

Sus dos temporadas, con un total de 19 episodios, están disponibles en Apple TV.

Solo asesinatos en el edificio

Los vecinos del lujoso edificio Arconia se enfrentarán en esta ocasión a la sospechosa muerte del amado portero Lester, cuyo trío protagonista investigará las causa que les llevará a una peligrosa red de mafiosos, multimillonarios y secretos ocultos.

La ficción acumula cuatro nominaciones a los premios en las categorías de comedia, tanto a Mejor serie de la categoría como a Mejor actor y actriz principal. De hecho, Steve Martin y Martin Short hacen doblete a nivel masculino.

Dónde ver Solo asesinatos en el edificio