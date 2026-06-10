El escritor Julian Barnes, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico Julian Barnes ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026. El autor, de 80 años, publicó hace unos meses su último libro Despedidas (Anagrama), que según él será el último.

Se trata de un ensayo sobre temas que han estado presentes en su obra como el paso del tiempo, el amor, la búsqueda de la felicidad o la necesidad de aprender a decir adiós.

El jurado lo ha reconocido por "su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un 'optimismo melancólico y un pesimismo alegre', según sus propias palabras".

"Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano, y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial", reza el acta del jurado, que también ha valorado la "mirada europeísta" de su obra. Además, destacan que es uno de los novelistas ingleses más influyentes de las últimas décadas, valorando que tiene un "estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes".

Barnes nació en Leicester (Reino Unido) en 1946 y estudió Lenguas Modernas en el Colegio Magdalen de Oxford. Antes de dedicarse a la literatura fue lexicógrafo para el diccionario Oxford además de crítico literario y de televisión y redactor para los periódicos New Statesman y Sunday Times.

El escritor publicó su primer libro, Metrolandia, en 1980, pero fue El loro de Flaubert (1984), la novela que lo catapultó a la fama y con la que consiguió ser finalista del Premio Booker. Desde entonces, publicó obras como Mirando al sol, Hablando del asunto o Nada que temer, escrito tras la muerte de su mujer en 2008.

Barnes terminó ganando el Premio Booker en 2011 gracias a la novela El sentido de un final, editada en España por Anagrama. Además, Barnes ha sido galardonado con numerosos reconocimientos y es desde 2004 Caballero de las Artes y las Letras de Francia.

El prolífico autor también ha escrito novel policíaca bajo el pseudónimo de Dan Kavanagh y ha mantenido durante toda su carrera un fuerte compromiso con los derechos humanos, se ha posicionado en contra del imperialismo británico y también fue un fuerte opositor del Brexit.