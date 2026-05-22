Investigación de la UDEF en la empresa de las hijas de Zapatero.

La Audiencia Nacional mantiene secreta una pieza paralela al caso Plus Ultra por un presunto tráfico de influencias por parte de las empresas de la trama, según ha informado la Cadena SER.

Fuentes de la investigación han confirmado al medio radiofónico que esta segunda pieza la abrió el juez José Luis Calama tras una investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Aunque sigue siendo secreta, esta pieza separada tiene que ver también con un presunto delito de tráfico de influencias que implica a otros personajes que no aparecen en la pesquisa inicial.

El magistrado ha arrancado esta investigación y, desde la Cadena SER, aseguran que todavía está midiendo el alcance y la gravedad de los hechos tras la indagación de la UDEF.

El juez Calama sigue defendiendo que la pieza principal es el caso Plus Ultra, aunque, como se mantiene bajo secreto, todavía no se han conocido todos los detalles de esta investigación separada.

El bloqueo de cuentas a Zapatero

Este mismo viernes, el magistrado anunció el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes jurídicas informaron a EFE que el juez había acordar el bloqueo de este saldo, que sería el importe que habría recibido Zapatero de una de las empresas clave de la trama, la consultora Análisis Relevante, entre 2020 y 2025.

El martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y lo citó a declarar el 2 de junio, acordó asimismo el "bloqueo de diversas cuentas bancarias", tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos.

La decisión adoptada por el magistrado responde a una petición de la UDEF de la Policía y cuenta con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción. Fuentes jurídicas explican a EFE que este tipo de bloqueo de cantidades es una medida habitual en estas investigaciones penales y va dirigida a asegurar una eventual responsabilidad civil a imponer en un futuro al investigado.

El magistrado, que tomará declaración a Zapatero en calidad de imputado, le investiga por unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real.

Análisis Relevante es una de las empresas clave del caso. Propiedad de Julio Martínez, amigo personal de Zapatero y considerado su "lacayo" por responsables de Plus Ultra, el juez la califica de "instrumental" para canalizar esos fondos en un periodo que "coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas".