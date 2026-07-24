Una ingeniera de montes, contundente sobre los incendios en España: "No hemos invertido y hoy tenemos las consecuencias de nuestras decisiones" 

La ingeniera de montes y vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez Oleaga, ha analizado los incendios que están asolando varias zonas de España, como la Comunidad de Madrid y Ávila, y que han obligado a desalojar a 10.000 personas.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno central la activación del Nivel 3 de interés nacional ante la evolución del fuego. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha respondido y declarado la emergencia nacional en ambas regiones.

Durante su intervención en Al Rojo Vivo, Arantza Pérez tiene claro que la inversión en los montes, así como la atención que se les ha de prestar, no ha sido suficiente. "Los incendios no entienden de fronteras administrativas, entienden de vegetación y de combustible disponible e inevitablemente se lo hemos puesto en bandeja", ha expresado.

"Tenemos muchos montes abandonados"

"Tenemos muchos montes abandonados que están a llamarnos la atención cuando llegan las llamas. Si hubiéramos estado hablando de ellos e invirtiendo en ellos durante 365 días al año, cuando llegue un fuego, podríamos cometerlo y tendríamos un tablero de juego favorable para nuestros servicios de emergencia", ha defendido.

Sin embargo, como no se le ha prestado la suficiente atención ni se ha invertido en ello, siempre en palabras de la ingeniera, "hoy tenemos las consecuencias de nuestras decisiones".

"Es una cosa de todos; deberíamos tener conciencia de la importancia de estos acontecimientos y necesitamos un pacto por nuestros montes por estos incendios forestales donde ir todos a uno", ha añadido. También ha hecho referencia al Mundial que ha ganado España hace apenas unos días, en el que se vio a todo el país unido.

"En el Mundial sí somos capaces de ir todos a una"

"Se nos ha olvidado ya el Mundial, donde somos capaces de ir todos a una, y donde no se gana en la final el último día, sino que va de invertir, gestionar y entrenar. Pues esto igual, necesitamos que sea algo de todos, con unas medidas claras, una inversión sostenida en el tiempo", explica la ingeniera.

En su conclusión, ha recordado que la Comisión Europea "acaba de decir que es insostenible invertir solo en emergencias y en restaurar ecosistemas quemados, hay que invertir, hay que planificar".