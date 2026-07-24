Una mañana en el gimnasio con Javier Pardo, el entrenador para 'La Velada del Año' de Plex, Fabiana Sevillano, Roro y Marta Díaz

No habrá espadas ni arena romana, pero sí focos cegadores, millones de espectadores pendientes de cada movimiento y una tensión que se podrá cortar con los guantes de boxeo. Bajo el cielo abrasador de Andalucía, La Cartuja (Sevilla) se convertirá en un coliseo moderno, un escenario donde más de 70.000 personas rugirán como una sola voz mientras los protagonistas de La Velada del Año VI saltan al ring convertidos en los gladiadores de una nueva era: la de internet.

El espectáculo creado por Ibai Llanos volverá a fundir deporte, entretenimiento e internet en una noche épica, donde cada golpe resonará como un trueno y cada combate será una batalla por el orgullo delante de un público entregado. Porque La Velada ya no es un simple evento: es una lucha de gigantes nacida en las pantallas que, por unas horas, convertirá Sevilla en el corazón del universo digital.

Sobre el ring se enfrentarán algunos de los rostros más conocidos de las redes sociales, como IlloJuan, TheGrefg, Rivers o Tatiana Kaer, en una noche cargada de emoción, rivalidad y nervios que promete dejar momentos para el recuerdo.

Además, esta edición llega con una importante novedad. Ibai Llanos ha decidido romper con la exclusividad de Twitch y emitir el evento también a través de YouTube y TikTok, ampliando todavía más su alcance global. La decisión abre la puerta a que la velada vuelva a hacer historia en internet y supere el impresionante récord de 9,3 millones de espectadores simultáneos que alcanzó el año pasado. Todo apunta a que La Velada está lista para firmar una nueva página en la historia del streaming.

Cuenta con actuaciones de artistas como Juanes, Bad Gyal, Yandel y otros que no se revelarán hasta que arranque La Velada. A diferencia de un evento de boxeo profesional, aquí los peleadores son influencers acostumbrados a vivir frente a una cámara y no tienen experiencia en intercambiar golpes en un cuadrilátero.

La difícil tarea de preparar a un influencer en solo cinco meses

Para poner un poco de orden en una vida, la del influencer, a veces caótica, está Javier Pardo, CEO y fundador de The Boxer Club by VivaGym y exdirector técnico del equipo olímpico español de boxeo.

Desde que se anuncian los participantes de La Velada hasta el día del evento suelen pasar varios meses donde su gimnasio, ubicado en el barrio de Chamartín, pasa de ser un remanso de paz lleno de golpes y sudor a verse alterado por la presencia de influencers y de sus equipos. Durante el rodaje de este reportaje apareció por allí Ibai Llanos junto a su séquito para grabar un 24 horas con Roro, una de las estrellas del evento.

Pardo lidera el entrenamiento de los influencers Marta Díaz, Fabiana Sevillano, Plex y Roro y tiene el reto no menor de prepararles para ser capaces de afrontar un combate de tres asaltos ante miles de personas. Para lograrlo, su método, tan simple como exigente, consta de dos sesiones diarias de entrenamiento, seis días a la semana, enfocadas en mejorar la resistencia, la velocidad, la fuerza y la técnica.

Mientras que la atención mediática se concentra en los influencers, los entrenadores trabajan desde un segundo plano. "Somos las figuras que estamos un poco por detrás y que tenemos nuestros momentos de soledad", cuenta Pardo en la charla. Su idea fundamental radica en la confianza absoluta entre el entrenador y el deportista.

La Velada también ha transformado el foco que ha recibido el gimnasio. Una muestra de ello fue la aparición de Ibai Llanos, el creador del evento, acompañado de su equipo de cámaras, poco después de que termináramos la grabación. Estaba preparando un nuevo vídeo de YouTube en el que pasaba 24 horas con Roro con motivo de su preparación para la pelea.

Javier Pardo, director general de 'The Boxer Club' y entrenador de Plex, Marta Díaz, Fabiana Sevillano y Roro para 'La Velada del Año VI'. Aurora Pascual

El gran reto de los influencers

Marta Díaz cuenta con más de 3,6 millones de seguidores en Instagram y es la primera vez que aborda un reto tan exigente como este, mismo caso que Fabiana Sevillano, a quien siguen un millón de personas. El punto de partida no es el mismo que el de Plex y Roro, que ya cuentan con la experiencia de pelear en La Velada: "Al principio la progresión es muy rápida y luego llega un momento en el que entras en una meseta".

Marta se enfrentará a Tatiana Kaer, una de las creadoras de contenido más seguidas en redes sociales en España, mientras que Fabiana se peleará con La Parce, una influencer colombiana. "Lo que sí he visto en ellas es que las cargas las han aceptado, ese trabajo previo de fuerza ha hecho que luego, cuando metes otras cargas, no tengas lesiones", explica Pardo.

Ya han pasado cinco meses y desde el primer día Pardo les dejó claro que la palabra "exigencia" deben tomársela con tono positivo: "No puedes iniciar en boxeo directamente y recibir el golpe, tienes que prepararte para defender bien y tener una buena técnica. Ahora están inmersas en la recta final".

Marta Díaz y Fabiana Sevillano entrenando para el combate de La Velada. YouTube: Fabiana Sevillano

La cabeza también se entrena

Roro, a la que siguen casi cinco millones de personas en Instagram, es un caso diferente. Participó en La Velada VI contra Abby y perdió tras una lesión de tobillo durante el combate. Ahora lo hará contra la streamer mexicana Rivers, una rival muy dura y exigente que ya tiene experiencia en este evento.

Habiendo perdido ya un combate, es muy fácil que haya presión y una obligación moral de ganar, pero para Pardo no fue una derrota: "Una cosa es el resultado y otra es cómo has vivido ese proceso. Roro lo demostró con el pie roto cuatro semanas antes del evento y después, volviéndose a romper. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? El superarte como humano".

No solo entrenan el cuerpo, también la cabeza: "La cabeza de cualquier deportista forma parte de un 80 o 90% de la preparación, entonces claro que les ayudamos, lo primero en el acompañamiento. Estamos todos los días viviendo con ellos sus emociones, dándoles herramientas para que ellos tengan a qué aferrarse cuando estas debilidades o cuando estos momentos aparecen y evidentemente, contamos con psicólogos deportivos que les pueden ayudar.".

Plex, la superestrella

La superestrella del grupo es, sin duda, Plex, con 3,2 millones de seguidores. Él sí viene de una gran victoria en La Velada frente al youtuber El Mariana y tiene más experiencia que el resto, además de un físico lo suficientemente entrenado y preparado. Y eso se nota: "Absolutamente se nota. Va a saber en qué momento le van a venir ciertas circunstancias. Está boxeando muy bien. El físico que tiene ya es un físico hecho, no está en desarrollo, sino que es uno más maduro, como su mente".

Es el peleador más alto del evento, algo que su rival, Fernanfloo, ve como una ventaja para ganarle, ya que dijo a este medio que hace a Plex moverse de forma más "robótica". Pardo entiende que son declaraciones para generar "un poquito de salseo a esto", pero considera que en muy pocas personas se puede ver fluidez en el movimiento durante su primer combate.

Son personas con mucha influencia, si tienen hábitos saludables entrenando, La Velada es muy positiva para nosotros Javier Pardo, sobre la repercusión de 'La Velada' en el boxeo.

La Velada es un evento que ha generado debates sobre si es positivo o no para lo que es el verdadero boxeo profesional. Para Pardo, todo suma. "Creo que ellos son personas con mucha influencia, creo que llegan a un público muy determinado y ese público ve en ellos referentes. Si ellos hacen buenos hábitos y tienen hábitos saludables entrenando y confían en gimnasios de boxeo como el nuestro, pues evidentemente es muy positivo", defiende.

Ahora solo queda que llegue el día y que Marta, Fabiana, Plex y Roro pongan en práctica las enseñanzas y todo lo aprendido durante los cinco meses de entrenamiento. Pardo espera que, sea cual sea su resultado, hayan disfrutado y se hayan divertido en el camino.