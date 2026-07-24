Ferran Torres, 26 años: "Desde que nací he estado rodeado de perros. No recuerdo la vida sin su compañía"

El hombre del momento es Ferran Torres. Su gol ante Argentina sirvió para que la selección española consiguiese su segunda Copa del Mundo. Desde el domingo, no hay rincón del planeta en el que no se hable del delantero nacido en Foios.

Pero más allá de la fama y de los terrenos de juego, el futbolista suele hacer referencia a uno de los temas que más le concierne a nivel personal: el rescate y la adopción de perros abandonados. La relación del jugador con los caninos no es algo reciente. Desde su infancia, Torres ha experimentado cercanía con dichos animales.

“Desde que nací he estado rodeado de perros. No recuerdo la vida sin su compañía”, afirmó el atacante de La Roja tras llegar a un acuerdo de colaboración en 2021 con Wild at Heart Foundation, una organización benéfica de Reino Unido que trabaja para acabar con el sufrimiento de los perros callejeros.

La muerte de Rex y su influencia en la vida de Ferran

El primer perro que acompañó a Ferran fue Rex, que llegó a su vida cuando el valenciano apenas tenía 10 años. El pastor alemán, más allá de ser considerado una simple mascota, fue un pilar en la vida del deportista y sus familiares.

La muerte de Rex significó un vacío de tal magnitud para el delantero y sus allegados que tanto la hermana del futbolista como el propio Torres decidieron inmortalizar su recuerdo.

Ambos se tatuaron la cara del animal. Una manera de homenajearlo y así llevarlo siempre en la piel. “Estamos unidos por ese perro que dejó una huella tan profunda”, explica el jugador de fútbol, haciendo referencia a ese recuerdo.

Colaboración benéfica en Bulgaria

A pesar de sufrir dicha pérdida, el amor de Torres por los perros nunca se ha apagado. Actualmente, el jugador del FC Barcelona reside en Gavá, un municipio próximo a Barcelona. Allí convive con perros adoptados y rescatados.

Asimismo, el integrante de la selección española ha colaborado con Street Hearts BG, un refugio de perros en Bulgaria, mediante el cual logró acoger a Milo, quien siendo cachorro fue abandonado y posteriormente encontrado bajo un puente de Dryanovo, un pueblo búlgaro.

La directora de la organización benéfica, Emma Smith, no oculta su alegría tras la decisión de Torres. “Fue un gran honor para nosotros que Ferran decidiera adoptar un perro de nuestro refugio. Milo es un perro excepcionalmente inteligente, y Ferran es un magnífico embajador de los perros rescatados en Bulgaria”, concluye.