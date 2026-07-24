El economista Julen Bollain sentencia a Feijóo tras ver su comunicado sobre los incendios: "Es un ser despreciable"

Lío político tras los incendios forestales que están asolando la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Como es habitual en estas ocasiones, en las últimas horas se ha producido un cruce de acusaciones entre las diferentes administraciones.

Esta mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este viernes de que la región se enfrenta al "peor" incendio de su historia, y ha pedido dejar a un lado la bronca política.

Sin embargo, instantes después ha cargado contra la oposición. "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él", ha dicho la líder madrileña, respondiendo así al delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien le ha pedido mayor concreción para poder declarar la situación operativa 3 de interés nacional.

La bronca no ha tardado en estallar después de que el ministro de Transportes haya entrado a trapo, asegurando que "si hay una mamarracha en España" es Isabel Díaz Ayuso. "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives", ha asegurado Puente.

Feijóo entra al trapo, pero a su manera

A diferencia de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo ha optado por mantener un tono más diplomático a la hora de abordar la crisis que asola el centro de la península. El líder del PP ha hablado sobre los incendios en su cuenta de X, donde ha agradecido su labor "a los gobiernos autonómicos".

"Con responsabilidad y con visión de Estado. Es el camino", ha añadido Feijóo. Palabras que, para muchos, esconden una crítica al Gobierno. El economista Julen Bollain ha comentado las declaraciones del político gallego, y no se ha guardado nada de lo que piensa sobre él.

"Da las gracias a los gobiernos autonómicos, pero ni una palabra para el Gobierno central, al que esas mismas comunidades han pedido ayuda y que ha movilizado a la UME", expone en su cuenta de X.

Sin embargo, la mayor crítica a Feijóo se puede leer en la última frase del mensaje, donde asegura que el líder del PP no es capaz de dejar la propaganda a un lado "ni siquiera ante una emergencia nacional". "Es un ser despreciable", concluye Julen Bollain.