Una profesora lleva 17 años de baja cobrando hasta 6.174 euros al mes, la administración la jubila a la fuerza y ella lo lleva a los tribunales

La historia de una profesora alemana de 62 años recorre la prensa nacional y parte de la extranjera. Esta mujer, cuya identidad permanece bajo anonimato, ha pasado 17 años de baja y ahora, cerca ya de la jubilación ordinaria, la administración pública ha optado por forzar su 'retirada'.

Esta docente trabajó entre 2003 y 2009 en un centro de formación profesional en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. Entonces, un problema de salud le llevó a cogerse una baja que se ha ido alargando y renovando en el tiempo, hasta llegar a nuestros días, alegando problemas relacionados con la salud mental, como detalla el diario Bild.

Tras 17 años, las autoridades plantearon un examen médico para evaluar la situación de la docente. El mismo dictaminó que la mujer no está en condiciones de reincorporarse al trabajo en, al menos, seis meses. Por tanto, el gobierno del distrito dictaminó su jubilación.

El problema es que el sueldo de la profesora oscila entre los 5.051 y 6.174 euros brutos, en función de los complementos y el mes. Con su jubilación, la nómina sufre un recorte severo y se reduce en una cantidad alrededor de los 1.500-2.000 euros.

Dado que la veterana docente no está de acuerdo, ha optado por presentar una demanda ante el Tribunal Administrativo de Düsseldorf, fechada a 29 de junio de 2026. Este movimiento deja en duda qué pasará a corto plazo con los ingresos de la docente, pero las autoridades citadas por Bild adelantan que la diferencia entre la pensión dictaminada y el salario mensual convencional quedará momentáneamente retenida a la espera de que se resuelva el caso. "Si la demanda interpuesta por la funcionaria contra su jubilación prospera, el salario retenido deberá abonarse retroactivamente".

El problema es que el asunto es tan extraño que ha obligado a intervenir a la Fiscalía de Duisburgo, que ha recibido "pruebas potencialmente relevantes" para conocer la situación real de la profesora de baja.

Por detrás, se investiga la posible labor como naturópata de esta mujer junto con su pareja, hasta el punto de que ambos desarrollaron una crema para las manos con la piel seca, un producto que les llevó a recibir un premio médico y cuantiosos beneficios.