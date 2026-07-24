Ignatius Farray ve las teorías de la conspiración en Argentina y alerta de lo que hará la derecha en España

La derrota de Argentina en la final del Mundial contra España ha provocado una oleada de reacciones en el país andino, casi todas negativas. Pese a que los de Luis de la Fuente se impusieron con claridad a los de Lionel Scaloni, hay quienes ven una mano negra en todo esto.

Pocas horas después de terminar el partido, algunos argentinos comenzaron a crear teorías de la conspiración para explicar la derrota de su país; desde un supuesto amaño por parte de la FIFA a un complot mundial en favor de España.

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí. En los últimos días ha trascendido que en Argentina están recogiendo firmas para que se repita la final del Mundial "sin el árbitro corrupto".

Según informa la Cadena SER, la iniciativa ya ha reunido más de 80.000 firmas. "Consideran que ha sido un escándalo, que ha sido un robo y que estaba premeditado", informó el periodista Yago de Vega en El Larguero.

"Que se repitan las elecciones si gana Pedro Sánchez"

De estas teorías de la conspiración se ha hecho eco el humorista Ignatius Farray, quien en su cuenta de X ha establecido ciertos paralelismos con el 'modus operandi' de la derecha en España.

Al hilo del desconcierto y el cachondeo que está habiendo en nuestro país sobre las teorías de la conspiración que llegan desde el otro lado del Atlántico, el cómico apunta al escenario que podría darse cuando haya elecciones generales.

"Nos reímos mucho ahora de los argentinos, pero ya verás cuando aquí la derecha pida que se repitan las elecciones si gana Pedro Sánchez", ha dicho en su cuenta de X. Con estas palabras, Ignatius alude a las otras teorías de la conspiración que surgen en la derecha.

No son pocas las ocasiones en las que desde PP y Vox han acusado al Gobierno, y más concretamente al PSOE, de emplear una "ingeniería electoral" para alterar los resultados procedentes de las urnas.