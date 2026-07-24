El mapa de la NASA que explica el por qué de la primera emergencia nacional en España por incendios

España afronta, desde la noche del jueves al viernes, la primera emergencia nacional de la historia por incendios forestales. El Gobierno central aprobó, a petición de la Comunidad de Madrid, el paso a 'Situación Operativa 3', que supone que sea el Ejecutivo estatal el que centralice una tragedia que trasciende lo provincial y autonómico.

El motivo principal reside en el múltiple foco, que amenaza con convertirse en un único e inmenso incendio, entre las provincias de Ávila, Madrid y Toledo, con el añadido de los últimos embates del devastador fuego que ha arrasado la Sierra Norte de Guadalajara en uno de los peores incendios de nuestra historia.

Por el resto del país se declaran nuevos focos, de menor calado pero de extrema preocupación por la situación meteorológica, con una mezcla de calor sofocante y viento, capaz de reactivar o desviar cualquier foco.

La NASA dispone de un mapa interactivo donde, a tiempo real, se ofrece información estadística y visual de los incendios activos en España. Aunque el mapa permite mostrar todo el país —con múltiples 'puntos rojos' repartidos—, el drama se evidencia inmenso en la confluencia entre Ávila, Madrid y Toledo.

Allí se dibujan enormes manchas rojas, referencias esquemáticas a los fuegos iniciados en Burgohondo, Almorox y Villa del Prado, que han obligado a desalojar o confinar a cerca de 20.000 personas a media tarde de este viernes. Inquieta especialmente el gran núcleo de riesgo cerca de Cadalso de los Vidrios, tras fundirse en un único incendio los tres focos activos en las horas previas.

Incendios entre Ávila, Madrid y Toledo, en un mapa de la NASA NASA FIRMS MAPS

Este hecho ha disparado la peligrosidad de la situación, que podría tornarse aún más crítica si se unen los focos dentro de las provincias de Ávila y Madrid, principal temor ahora de unos servicios de bomberos y emergencias que se ven superados por la gravedad de la situación.