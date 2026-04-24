Eslovenia marca las normas: emitirá documentales sobre Palestina en lugar de Eurovisión

Eslovenia (al igual que España, Países Bajos, Irlanda e Islandia) decidió no formar parte del Festival de Eurovisión 2026 por su rechazo a que Israel pudiera participar pese al genocidio que está llevando a cabo en Gaza.

Al acercarse la fecha de celebración del evento, que tendrá lugar en Viena (Austria) desde el 12 al 16 de mayo, a lo largo de estas semanas los países que han decidido no acudir han hecho público si retransmitirán o no el festival.

En España, RTVE ya dejó claro que, por primera vez desde el debut en el año 1961, la radiotelevisión pública no emitirá Eurovisión. Y ahora, Eslovenia ha confirmado no solo que el festival no se retransmitirá sino que en sustitución emitirá documentales sobre Palestina.

La directora de RTV Eslovenia, Ksenija Horvat, ha anunciado, en declaraciones a Associated Press, que "no retransmitiremos el Festival de Eurovisión". Horvat ha subrayado que, en su lugar, "emitiremos la serie de películas Voices of Palestine, que incluye documentales y largometrajes palestinos".

Más allá de España y Eslovenia, la cadena de televisión pública irlandesa RTÉ tampoco retransmitirá el Festival de Eurovisión 2026. Sin embargo, el evento sí que se podrá ver en las cadenas de televisión públicas de Países Bajos e Islandia pese a que ambos países decidieron no formar parte del festival como consecuencia de la participación de Israel.

Rusia no, pero Israel sí

Los organizadores del Festival de Eurovisión argumentan que la música debe estar por encima de las guerras y de la geopolítica. Sin embargo, ese razonamiento se cae por su propio peso si se tiene en cuenta que Rusia tiene prohibido participar en el evento desde 2022, año en el que dio comienzo la guerra de Ucrania.

35 países formarán parte del Festival de Eurovisión 2026, dos menos que en la edición de 2025. La baja de España es especialmente importante, ya que, como miembro del denominado Big Five, es uno de los cinco países que más contribuye económicamente a la celebración del evento.