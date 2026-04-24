Cuatro años después, la UE no ha prohibido 14 de los 22 grupos de químicos tóxicos que se comprometió a retirar: los retrasos suman 100.000 toneladas extra de contaminación

En abril de 2022, la Comisión Europea anunció que retiraría del mercado numerosas categorías de sustancias peligrosas a través de un plan bautizado como Hoja de Ruta de Restricciones. Justo cuatro años después, la mayoría de esas prohibiciones siguen sin llevarse a cabo.

En concreto, el Ejecutivo europeo no ha iniciado el proceso de regulación de siete de los 22 grupos de sustancias químicas catalogadas como peligrosas y ha "congelado de hecho" el progreso en la regulación de otros siete, según un análisis de progreso realizado por ClientEarth y la Oficina Europea del Medio Ambiente.

En consecuencia, cuatro años más tarde de ese compromiso, la Unión Europea no ha prohibido 14 de los 22 grupos de sustancias químicas tóxicas que en teoría iban a ser retiradas del mercado.

Carlos de Prada, responsable de Hogar sin tóxicos, una iniciativa que colabora con la Oficina Europea del Medio Ambiente en la difusión de esta problemática desde España, ha lamentado que el retraso en la aplicación de la Hoja de Ruta de Restricciones por parte de la Comisión Europea genera más de 100.000 toneladas de contaminación química grave.

En declaraciones a Europa Press, Carlos de Prada ha lamentado que "se anunció como el mayor plan de restricción de sustancias tóxicas de la historia, pero las demoras injustificadas e ilegales en su aplicación permiten que sustancias que deberían haber sido ya eliminadas por las autoridades puedan sin embargo seguir presentes en el agua potable, alimentos y materiales en contacto con ellos, plásticos, textiles, pañales, juguetes, muebles, etc.".

"Lamentablemente, la Comisión Europea está dejando morir la Hoja de Ruta de Restricciones. El que era uno de sus objetivos principales, acelerar la restricción de sustancias tóxicas, no se está cumpliendo. Seguimos contaminándonos inadvertidamente a diario. De hecho, muchas de estas sustancias están ya presentes en el organismo de buena parte de los europeos, como ya han mostrado, por ejemplo, las analíticas realizadas dentro de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana (HBM4EU)", ha añadido el responsable de Hogar sin tóxicos.