Esta es la agenda de actividades del Pabellón de Europa en la Feria del Libro de Madrid

Un año más, la Feria del Libro de Madrid es protagonista de la agenda cultural de la ciudad de Madrid durante estas semanas. Firmas, charlas, mesas redondas, música... la actividades alrededor del libro y la lectura se suceden de la mañana a la tarde en el Parque de El Retiro de Madrid.

Uno de los espacios con la agenda más apretada es el Pabellón Europa, situado en el sector 28C, entre las casetas 387 y 412. La Representación de la Comisión Europea en España participa en esta iniciativa por quinto año consecutivo, consolidando este espacio como un referente para el diálogo cultural y literario en torno a Europa.

Este año, el Pabellón Europa cuenta con un programa marcado por los debates acerca del futuro de la UE, en un momento en el que los tradicionales mecanismos que regían las relaciones internacionales no parecen tener la efectividad de antaño.

Estas son las actividades que tendrán lugar en este pabellón desde el viernes 5 de junio y hasta el final de la feria.

Viernes, 5 de junio

Taller. Europa Ilustra para coles: Austria

De 10 a 11 horas

¿Cómo sería tu propio ser fantástico? En este divertido taller de dibujo basado en el libro Lina la exploradora, los niños podrán experimentar combinando diferentes partes de animales para crear nuevas criaturas mágicas, extrañas o adorables. Para darles vida, cada participante inventará el nombre de su personaje y decidirá cuál es su comida favorita, en una experiencia lúdica que fomenta la imaginación visual y la narrativa accesible. Con la ilustradora Anna Horak (Premio Estatal a los libros más bellos de Austria).

Conversación con Jonas Lüscher

De 18 a 19 horas

Un encuentro con el escritor y ensayista suizo-alemán Jonas Lüscher para repasar su trayectoria literaria, sus temáticas y su visión de la Europa contemporánea.

Coorganizan: Embajada de Alemania en Madrid y Embajada de Suiza en Madrid.

Presentación del músico y escritor Rayden

De 20 a 21 horas

Un viaje entrañable e inspirador que va desde las costas de Cádiz hasta las islas Cíes. Tomando como punto de partida su mítico tema musical Haz de luz, el reconocido cantante de rap y escritor nos habla de su cuarta novela, El ciego que describía el mundo. Un encuentro especial que combinará literatura y música.

Sábado 6 de junio



Identidad europea en el exilio: literatura y memoria húngara como resistencia ante los totalitarismos

A las 12 horas

Con el trasfondo de la Revolución húngara de 1956, la novela No hay gallo que cante el olvido se adentra en la memoria familiar y colectiva para reconstruir un episodio clave de la historia europea. En el 70.º aniversario de aquel hito de resistencia frente a la opresión de la URSS, este encuentro propone una reflexión compartida sobre la identidad, el exilio, las emociones y la memoria como un espacio común de libertad.

Un diálogo entre Sandy Juhasz (escritora húngaro-venezolana y autora de la obra) y Ricardo Ruiz de la Serna (profesor de Historia del Mundo Actual en la Universidad San Pablo-CEU y Cruz del Mérito de Hungría). Modera: Estefanía Molina (periodista).

Podcast en vivo a:m. La actualidad y el futuro de Europa en un mundo indescifrable

De 18 a 19.15 horas

¿Cuál debe ser el papel de Europa en el complejo y cambiante tablero geopolítico internacional? El Pabellón Europa de la Feria del Libro de Madrid se convierte en el escenario de una edición muy especial y en directo de este reconocido podcast, aportando una mirada lúcida sobre los desafíos que nos depara el futuro.

Con Conchi Gil y Andrés Moraleda. Participan Estefanía Molina (periodista) y Karina Sainz Borgo (escritora y periodista)

Europa se escribe desde los márgenes: voces jóvenes y futuro cultural

De 19.30 a 21 horas

¿Cómo se redefine la identidad y la cultura europea cuando se narra desde fuera de las grandes metrópolis? Una conversación con autores jóvenes que desafían las narrativas tradicionales del continente, escribiendo y creando desde comunidades rurales o pequeños pueblos costeros.

Un diálogo con Urszula Honek y Luis Mario). Modera: Mila Fernández (periodista de El HuffPost).

Domingo 7 de junio

Entrega de premios: El Templo de las Mil Puertas

A las 12 horas

Las autoras nominadas a los premios Templis se reúnen en una mesa redonda excepcional para charlar sobre sus novelas, sus procesos creativos y tomarle el pulso a la literatura juvenil actual. El encuentro cerrará con un emocionante anuncio en directo de las obras ganadoras de este año.

Participan Alba Quintas Garciandia, Maeva Nieto, Mónica Rodríguez, Victoria Álvarez y Fer Alcalá. Modera: Pablo G. Freire.

La defensa de los valores europeos ante el peligro de los repliegues identitarios antidemocráticos

De 18 a 19.15 horas

Los movimientos nacionales excluyentes y la polarización impulsada por los algoritmos de las grandes tecnológicas están moldeando de forma peligrosa la esfera pública actual. Frente a estos repliegues identitarios que proliferan en las redes sociales, este encuentro propone una profunda reflexión sobre cómo podemos actuar, pensar y seguir defendiendo nuestros valores democráticos compartidos.

Con el filósofo belga Laurent de Sutter, entrevistado por el profesor de filosofía Carlos Javier González Serrano.

Europa como destino y como refugio: conversación con Mircea Cărtărescu

De 20 a 21 horas

Una mirada del más internacional de los autores rumanos sobre una Unión concebida como un proyecto esencialmente cultural y político. Ante un mapa geopolítico global que ha cambiado de forma radical en los últimos años, el autor reflexiona sobre los mecanismos esenciales para blindar y defender los valores europeos.

Mircea Cărtărescu es entrevistado por Antonio Gárate (La Hora Cultural, RTVE). Coorganiza: Instituto Cultural Rumano

Lunes 8 de junio

Taller. Europa musical: cantar, traducir, y el mundo descubrir

De 10 a 11 horas

Una aventura musical y lingüística pensada para los más pequeños, donde las canciones populares y los éxitos actuales sirven de puentes para unir lenguas, culturas y emociones. A través del juego, los participantes se divertirán traduciendo estribillos y descubriendo la magia de conectar voces de distintos países gracias a la música en directo.

Con el músico David Villanueva.

Liderazgo y valores para una Europa fuerte: Patricia Gª Rodríguez y Julián Ocaña

De 18 a 19.15 horas

Diálogo entre dos generaciones de líderes sobre los pilares que definen el liderazgo y la identidad europea contemporánea. ¿Cuáles son las formas de liderazgo en la Europa actual y qué papel juega el liderazgo para una Europa fuerte? ¿Cómo se promueve el liderazgo positivo? ¿Cómo la fuerza del colectivo y el compromiso ciudadano en el contexto de la Unión? ¿Cómo se utiliza el deporte y la superación para fomentar la cohesión y el diálogo más allá de las fronteras lingüísticas? Un encuentro coherente e inspirador que refuerza el sentido de pertenencia europea y el liderazgo positivo.

Con Patricia García Rodríguez, una de las mejores jugadoras de rugby españolas de la historia, hoy CEO de una consultora y presidenta de PGR ONG, centrada en la inclusión y en la promoción de los valores en el deporte, y Julián Ocaña, miembro de la junta directiva de la Alianza Francesa de Madrid. Coorganiza: Alianza Francesa de Madrid

La esperanza de las juventudes militantes (y su desilusión) con Dario Ferrari y Alba Carballal

De 19.30 a 21 horas

Un encuentro sobre la promesa y la ilusión de cambio. En este diálogo, se explora el desencaje entre generaciones: de la radicalidad política de los años 70 —marcada por la urgencia y la certeza— a un presente atravesado por la indecisión, el azar y la sensación de llegar tarde a todo.

La novela Se acabó el recreo sigue a un protagonista que encadena elecciones casi involuntarias mientras investiga un pasado militante, trazando un contraste entre la intensidad de quienes quisieron transformar el mundo y la deriva de quienes apenas logran orientarse. Con humor incisivo, Ferrari ofrece también una mirada crítica sobre la academia, sus jerarquías y pequeñas guerras, donde el sentido se diluye entre egos y rutinas. Reírse, aquí, es una forma lúcida de pensar la desilusión.

Martes 9 de junio

Taller. Europa musical: cantar, traducir, y el mundo descubrir

De 10 a 11 horas

Una aventura musical y lingüística pensada para los más pequeños, donde las canciones populares y los éxitos actuales sirven de puentes para unir lenguas, culturas y emociones. A través del juego, los participantes se divertirán traduciendo estribillos y descubriendo la magia de conectar voces de distintos países gracias a la música en directo.

Con el músico David Villanueva.

Luchar y no olvidar: mujeres que pelearon por una Europa libre frente al nazismo

De 18 a 19.15 horas

La ensayista, crítica y periodista Mercedes Monmany dialoga con el filósofo y escritor Jorge Freire sobre las mujeres que protagonizan su último libro, Algo quedará de mí, un grupo de mujeres de diferentes países europeos que tenían en común el odio a la tiranía y lucharon contra ella, en algunos casos hasta la muerte. Incansable divulgadora de la mejor y no siempre masiva literatura europea, Monmany es un ejemplo de intelectual que defiende los valores europeos a capa y pluma.

¿Quién teme a la IA? El proyecto de Europa y el desorden mundial

De 19.30 a 21 horas

Una conversación dinámica, provocadora y en profundidad sobre los retos que la Inteligencia Artificial está planteando a la Unión Europea e incluso al proyecto de Europa, en los valores, la cultura, la regulación, la gobernanza global o la geopolítica.

Con Asunción Gómez-Pérez (catedrática de IA y Ciencias de la Computación; Académica de la Real Academia Española); Vicente Palacio (director de política exterior de la Fundación Alternativas); Esteban Hernández (jefe de la sección de Opinión en El Confidencial, y escritor). Modera: Montserrat Rigall, periodista especializada en Inteligencia Artificial. Coorganizado con Fundación Alternativas.

Miércoles 10 de junio

Taller: Yo y mi nariz

De 10 a 11 horas

Un taller basado en el libro El poeta y los olores, de la ilustradora letona Lote Vilma Vītiņa, y traducido por Rafael Martín Calvo. Los niños crean un autorretrato y dibujan diferentes olores para reflexionar sobre el sentido del olfato. Una vez terminado el retrato, pintan los mejores olores del mundo según su imaginación: el olor de los dulces, su perfume natural favorito, el aroma de la Coca Cola… o incluso olores divertidos o desagradables como caca o calcetines sucios. Coorganiza: Embajada de Letonia en Madrid.

El humor europeo; así se traduce

De 18 a 19:15 horas

Los traductores Mercedes Cebrián, Ana Flecha y Rafael Martín Calvo, debaten sobre el humor europeo y sus fronteras: ¿qué nos hace reír (o no) según el idioma, la cultura o la política? Los expertos exploran cómo el chiste, la ironía o lo absurdo viajan —o se pierden— entre países, generaciones y sensibilidades. ¿Existe un ‘humor europeo’ o solo hay chistes locales con pasaporte? ¿Cómo se traduce lo cómico cuando el contexto (histórico, social) no es el mismo? Del humor negro británico al sarcasmo centroeuropeo: ¿qué revela cada estilo sobre su sociedad? En una hora habrá ejemplos concretos, anécdotas de traducción fallida y reflexión sobre por qué el humor —aunque universal— siempre tiene acento.

En la frontera oriental de la Unión Europea: Polonia ante la estrategia rusa y los retos para la UE

De 19.30 a 20 horas

La conversación sobre la frontera oriental de la UE, más de cuatro años después de la agresión rusa contra Ucrania: evolución del conflicto; balance tras más de cuatro años de guerra; los desafíos de seguridad en el flanco oriental de la UE, así como las estrategias de propaganda y desinformación utilizadas por Rusia para proyectar su influencia en otros países. Estos asuntos serán un punto de partida para una reflexión más amplia sobre los retos a los que se enfrenta actualmente la UE y sobre el papel que desempeñan sus Estados miembros en la configuración de las futuras prioridades y líneas de actuación del proyecto europeo.

Con Marc Marginedas, periodista en El Periódico; y Paweł Zerka, investigador principal de políticas públicas (senior policy fellow) en el European Council on Foreign Relations (ECFR).

Jueves 11 de junio

Taller. Europa musical: cantar, traducir, y el mundo descubrir

De 10 a 11 horas

Una aventura musical y lingüística pensada para los más pequeños, donde las canciones populares y los éxitos actuales sirven de puentes para unir lenguas, culturas y emociones. A través del juego, los participantes se divertirán traduciendo estribillos y descubriendo la magia de conectar voces de distintos países gracias a la música en directo.

Con el músico David Villanueva.

Europa en la mira: un thriller de amenazas a la UE se convierte en un alegato proeuropeo

De 17 a 18 horas

El último libro de Manel Loureiro defiende el europeísmo contando una historia compleja a ritmo de novela negra: el intento de asesinato de los representantes de todos los países de la UE. Involuntariamente, o no, el libro se ha convertido en un alegato a favor de Europa y sus valores.

El autor es entrevistado por Maica Rivera, directora del Festival Getafe Negro

Explora Europa a través de sus idiomas Un recorrido sonoro por la diversidad lingüística y cultural de Europa.

De 19.30 a 21 horas

Durante este evento, escucharás presentaciones breves en distintos idiomas europeos y podrás vivir la experiencia de la interpretación simultánea desde la cabina. Quienes se animen tendrán la oportunidad de interpretar al español en tiempo real, poniendo a prueba su escucha, rapidez y creatividad. Una experiencia dinámica para descubrir culturas, voces y el fascinante mundo de la interpretación.

Coorganiza: EUNIC Madrid.

Viernes 12 de junio

Taller. Europa musical: cantar, traducir, y el mundo descubrir

De 10 a 11 horas

Una aventura musical y lingüística pensada para los más pequeños, donde las canciones populares y los éxitos actuales sirven de puentes para unir lenguas, culturas y emociones. A través del juego, los participantes se divertirán traduciendo estribillos y descubriendo la magia de conectar voces de distintos países gracias a la música en directo.

Con el músico David Villanueva.

El impacto de la inteligencia artificial en los jóvenes: riesgos y oportunidades

18 a 19 horas

Una charla sobre una cuestión acuciante y que está entre nosotros de manera definitiva. Con Borja Santos, decano asociado de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University. Colabora: IE University.

¿Es la IA el fin de la literatura y el periodismo hecha por humanos?

De 19.30 a 21 horas

El periodista Juan Zafra, director general de CLABE Club Abierto de Editores, debate con un/a escritor/a acerca de si la IA acabará con la creatividad real o si, por el contrario, es una herramienta limitada para ciertos usos puntuales.

Sábado 13 de junio

Recital poético-musical "Dos lenguas, emoción compartida"

De 12 a 14 horas

Recital poético-musical que reúne tres poetas rumanos y tres poetas españoles en un diálogo creativo lleno de matices culturales. La velada se enriquece con la música de la cantautora Cristina Mora.

Con Liviu Apetroaiei, escritor y crítico literario; Corina Oproae, filóloga, escritora y traductora; Miguel Gane, escritor; Ada Salas, escritora; Constantino Molina, escritor y Premio Nacional de Poesía Joven; y Selena Millares, escritora y filóloga. Presentan y conducen: Manuel Rico y María Floarea Pop.

El humor es una patria común: encuentro con David Safier

De 18 a 19:15 horas

Safier, uno de los autores más reconocibles de humor europeo actual, nos ofrece personajes imperfectos, perdidos o en crisis que buscan nuevas formas de relacionarse. En una Europa en la que existen identidades nacionales coexistiendo con una identidad europea en permanente construcción, ¿es el humor un punto de encuentro y la risa una forma de reconocerse con el otro? ¿Es el humor la más universal de las características que nos identifica como seres humanos?

Entrevista en directo a cargo de la periodista Andrea Aguilar.

Ana Blandiana: la necesidad de proteger a Europa y sus valores

De 19.30 a 21 horas

La poeta rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, y uno de los símbolos literarios de resistencia contra la represión soviética en el este de Europa, conversa con la escritora y ensayista Mercedes Monmany.

Domingo 14 de junio

Homenaje a Antonio Lobo Antúnes

De 12.30 a 14 horas

A pocos meses de su fallecimiento, un diálogo recordando la persona y la obra de uno de los escritores europeos más universales de los últimos 50 años.

Conversación entre María José Lobo Antúnes, hija del autor, y el escritor Rui Cardoso Martins, moderada por el periodista Javier Peña, creador del podcast Grandes Infelices.

40 años de España en la UE: tres miradas diferentes hacia la Europa del futuro

De 18 a 19.15 horas

Con José Manuel García-Margallo — Exministro de Asuntos Exteriores y Cooperación; Eduardo Madina, socio de Estrategia de Harmon; Lilith Verstrynge — Exsecretaria de Estado para la Agenda 2030.

Modera: Marta Fernández, periodista Organizan: Comisión Europea; Harmon .

Presentación de libro y concierto: Zahara

A las 20 horas

La exitosa cantante y escritora Zahara nos hablará de su último libro e interpretará en directo canciones de su repertorio.