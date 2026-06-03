Muchas personas creen que el olor a cloro en una piscina es sinónimo de limpieza, pero es todo lo contrario

El olor a cloro en una piscina suele relacionarse, de forma errónea, con que el agua está mas limpia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. De hecho, según recoge la revista Focus, cuando este olor es muy fuerte suele deberse a una reacción con la orina, el sudor y los protectores solares.

"Muchos nadadores aún creen que un fuerte olor a cloro significa automáticamente que el agua está especialmente limpia. Pero después de décadas en la industria de las piscinas, puedo afirmar que, a menudo, no es así", destacan desde la publicación. Es decir, un fuerte olor a cloro podría significar que la piscina se encuentra "contaminada".

Algunas de estas sustancias son:

La orina.

El sudor.

Los protectores solares.

Los productos cosméticos.

Los restos de la piel.

"Mucha gente simplemente lo desconoce. Para ellos, una piscina solo huele a cloro. Para nosotros, en la empresa, este olor es más bien una señal de que el sistema de tratamiento de agua está trabajando intensamente", agregan.

A pesar de ello, el olor fuerte no tiene por qué significar estrictamente que el agua sea antihigénica. De hecho, por norma general, las piscinas suelen supervisarse cada 24 horas y se vigilan tanto los parámetros del agua, como los sistemas de filtración, con el objetivo de que se cumplan las normas de higiene.

Además, cabe destacar que la función del cloro es neutralizar gérmenes y patógenos, por lo que por lo general no suele haber problemas de contaminación a menos que haya demasiadas sustancias en el agua.

"Eso se nota especialmente en los días calurosos de verano. Cuando miles de personas caminan por la piscina, los niños entran y salen constantemente y muchos huéspedes no se duchan antes, el nivel de contaminación aumenta automáticamente", señalan en 'Focus'.

Ducharse antes de entrar en el agua: algo que todos deberíamos de hacer, pero que muy pocos hacen

Para evitar la presencia de sustancias en el agua, como pueden ser los restos de protectores solares, se aconseja tomar una ducha rápida antes de entrar en la piscina, lo que ayuda a que el sistema de tratamiento de agua no se sobresature.

"He vivido situaciones en las que los huéspedes se quejaban de 'demasiado cloro', cuando casi nadie se había duchado antes. Por eso es importante que más gente entienda que la higiene en una piscina no es responsabilidad exclusiva del personal", sentencia el experto en la publicación.