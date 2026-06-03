Ni besos ni café antes de embarcar: las normas que una extripulante de cabina dice que se deben cumplir mientras se lleva el uniforme

Un beso de la tripulación de un avión en una imagen de archivo

La tripulación de un avión se encarga de velar por la seguridad de los pasajeros, así como de atender y cuidarlos cuando lo necesiten. Además, al contar con un trabajo de cara al público, se rigen por ciertas normas que deben seguir de forma estricta, tal y como estipulan desde las propias escuelas aeronáuticas.

Algunas de ellas se pueden intuir con facilidad e incluso pueden ser extrapoladas a otros sectores, como pueden ser no beber alcohol o, evidentemente, no consumir sustancias estupefacientes. Sin embargo, existen muchas otras que, aunque puedan parecer exageradas, deben cumplir al pie de la letra.

Prohibido darse besos, fumar tabaco o masticar chicles

Una de ellas, por ejemplo, es la prohibición de realizar muestras públicas de afecto, como puede ser darse un beso. Tampoco tienen permitido fumar, aunque se trate de un cigarrillo electrónico, o incluso masticar chicle, en el caso de aquellos que hayan dejado de fumar hace poco.

"Los besos y las muestras públicas de afecto están prohibidos. También tenemos prohibido fumar, ya sea tabaco o cigarrillos electrónicos", asegura Barbara Bacilieri, quien trabajó como tripulante de cabina durante catorce años en una entrevista con el diario británico Mirror. "Y los miembros de la tripulación de la cabina que hayan dejado de fumar recientemente, tampoco se les permite mascar chicle", agrega.

También tienen restricciones para tomar bebidas como el café, cuando es la hora del embarque, u otras como el alcohol, según explica. "Tomar café en la puerta del embarque también está prohibido. Y, por supuesto, el alcohol está estrictamente prohibido", destaca la extripulante.

Además de estas normas, a la mayoría también se les suele prohibir utilizar el teléfono móvil durante el servicio, con el objetivo de evitar distracciones y de favorecer la seguridad y atención de los pasajeros.

Finalmente, como es lógico, tampoco se permite tener faltas de respeto o conductas inapropiadas con los pasajeros, obligándoles a tratarles tanto a ellos como al resto de tripulación con el debido respeto.