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La paradoja del aire acondicionado: "Cuanto más enfriamos, más calor hace"
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La paradoja del aire acondicionado: "Cuanto más enfriamos, más calor hace"

A mayor uso del aire acondicionado, mayor es el consumo de electricidad.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Imagen de archivo de una persona encendiendo un aire acondicionado con mando a distancia.Getty Images

Con los termómetros superando con facilidad los 40 grados en muchas zonas durante el verano, encontrar un refugio del calor se convierte casi en una necesidad. El aire acondicionado pasa de ser un simple aparato de confort a uno de los grandes aliados para sobrellevar las jornadas más sofocantes. Sin embargo, ese alivio inmediato esconde una paradoja de la que cada vez alertan más expertos.

Un grupo de investigadores del proyecto internacional CryoCultures advierte que el uso masivo del aire acondicionado puede contribuir a agravar precisamente el problema que intenta solucionar. Mientras estos equipos reducen la temperatura en el interior de viviendas, oficinas u hospitales, expulsan el calor al exterior, un efecto que, en las ciudades más densamente pobladas puede aumentar la temperatura ambiente hasta 2,5 grados centígrados.

Cuanto más calor hace, mayor es el uso del aire acondicionado y, por tanto, mayor también el consumo de electricidad. Si esa energía procede de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan y contribuyen a agravar el calentamiento global. "Cuanto más calor hace, más necesitamos enfriar; cuanto más enfriamos, más calor hace", señalan los investigadores.

Un uso más inteligente de la refrigeración

No obstante, los expertos recuerdan que el enfriamiento artificial es mucho más que un aparato instalado en una pared. La denominada "criosfera artificial" engloba toda la infraestructura que mantiene en funcionamiento buena parte de la vida moderna: desde la conservación de alimentos y medicamentos hasta los bancos de sangre, el transporte refrigerado o los centros de datos que sostienen internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Sin estos sistemas, muchos servicios esenciales dejarían de funcionar.

Precisamente esa dependencia tiene un importante coste energético, ya que más del 20% del consumo mundial de electricidad ya está relacionado con sistemas de refrigeración. Además, los investigadores advierten que, si el modelo de climatización intensiva se extendiera a todo el planeta al ritmo actual, la demanda energética asociada podría multiplicarse en las próximas décadas, poniendo aún más presión sobre las redes eléctricas y el clima.

Lejos de plantear que se renuncie al aire acondicionado, los expertos defienden un uso más inteligente de la refrigeración. Entre las medidas propuestas figuran mejorar el aislamiento de los edificios, aumentar las zonas verdes en las ciudades, utilizar equipos más eficientes y reducir el calor generado por infraestructuras como los centros de datos. El objetivo no es dejar de enfriar los espacios cuando sea necesario, sino evitar que la solución al calor termine alimentando el problema que intenta combatir.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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