"Ahora tenemos la prueba": Un volcán submarino aparentemente expulsa magma de 4.500 millones de años de antigüedad

Pensar que una roca puede guardar recuerdos de cuando la Tierra acababa de formarse parece casi sacado de la ciencia ficción. Sin embargo, eso es precisamente lo que acaba de descubrir un grupo de investigadores al estudiar un volcán submarino del océano Índico. El hallazgo aporta la primera evidencia de que todavía sobreviven materiales de hace unos 4.500 millones de años, convirtiéndose en una auténtica ventana al nacimiento de nuestro planeta.

El protagonista de este descubrimiento es Fani Maoré, un volcán submarino situado cerca de la isla de Mayotte, cuya lava contiene una huella química extraordinaria. Según un estudio publicado en la revista Nature, parte del magma que expulsa procede de materiales formados en los primeros compases de la historia de la Tierra, cuando el planeta estaba cubierto por un gigantesco océano de roca fundida.

El hallazgo se basa en el análisis de muestras de lava obtenidas tras la erupción del volcán, descubierto en 2018 después de una intensa crisis sísmica. Gracias a una nueva técnica de medición isotópica de alta precisión, los investigadores detectaron una composición química anómala que apunta a que parte de ese material ha permanecido prácticamente intacto desde los primeros cien millones de años de existencia de la Tierra.

Una cápsula del tiempo oculta

Los científicos creen que estos materiales proceden de un antiguo océano de magma que cubrió por completo el planeta tras el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte. Al enfriarse ese océano de roca fundida, se formaron los primeros minerales y capas del manto terrestre, algunos de los cuales podrían haber permanecido aislados en las profundidades durante miles de millones de años hasta emerger ahora a través de este volcán submarino.

La geoquímica Catherine Chauvel, investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia y una de las autoras del trabajo, asegura que el hallazgo cambiará la forma de entender la evolución del planeta. “Esto cambiará muchas cosas, porque ahora tenemos la prueba de que materiales de 4.500 millones de años de antigüedad todavía están presentes en cantidades suficientes para tomar muestras de un volcán”, asegura.

Además de aportar una nueva perspectiva sobre cómo se formó el interior de la Tierra, el descubrimiento demuestra que algunas regiones profundas del planeta han permanecido mucho menos alteradas de lo que se pensaba. Gracias a ello, los científicos disponen ahora de una oportunidad única para estudiar materiales prácticamente tan antiguos como la propia Tierra y reconstruir con mayor precisión los acontecimientos que marcaron el nacimiento de nuestro planeta.