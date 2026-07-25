Rachel Anne, texana afincada en España: "He hecho partes de la Ruta 66 y no me pareció para tanto. Mi Ruta 66 es la A6"

Seguramente, en algún punto de la vida has escuchado hablar sobre la famosa Ruta 66 de Estados Unidos. Esta icónica carretera es sumamente representativa para la sociedad estadounidense: con casi 4.000 kilómetros de longitud, la vía conecta la ciudad de Chicago con Los Ángeles.

Denominada la “carretera madre”, fue el camino de escape para miles de agricultores en los años 30 que huían de la pobreza provocada por las condiciones climatológicas del medio oeste de EEUU. Los agricultores se desplazaron a través de la ruta 66 hasta California, donde su actividad resultaba mucho más rentable debido a su clima templado.

Durante los años 50, acabada ya la Gran Depresión, los viajes por carretera se fueron popularizando entre los norteamericanos, lo que unido al auge de los automóviles, convirtió esta vía en la ruta vacacional por excelencia.

Además, la ruta 66 tiene un fuerte arraigo en la cultura pop, ya que la vía quedó inmortalizada para siempre en canciones y películas mundialmente conocidas, incluyendo Route 66, interpretada por Los Rolling Stones, o la (más reciente) película de animación Cars.

Pero, ¿es muy diferente esta ruta 66 a las carreteras que existen en nuestro país? Parece que España no tiene nada que envidiar a Estados Unidos. O al menos eso es lo que defiende Rachel Anne, una creadora de contenido de origen texano afincada en España desde hace varios años y que ha compartido recientemente su experiencia viajando por carretera entre Madrid y Galicia.

Un pedazo de la historia a través de la carretera

La youtuber estadounidense deja claro que prefiere los viajes en coche dentro de nuestro país frente a los roadtrips de su país. “He hecho partes de la Ruta 66 y no me pareció para tanto. Para mí mi Ruta 66 es la A6”, sentencia.

Anne apunta que una de las mayores diferencias que ha notado a la hora de viajar en carretera entre EEUU y España han sido los paisajes. “Una de las cosas más locas de los viajes de carretera en España es que hay un montón de castillos, ruinas, cosas que yo no he visto en mi vida antes de vivir en España”, señala.

La creadora de contenido subraya también los productos que ofrecen las gasolineras españolas, en los que el surtido es mucho mayor en comparación con las norteamericanas. “Esto es una cosa que no existe en las gasolineras en Estados Unidos; un montón de productos artesanales, todos estos dulces locales...”, reflexiona.

La mujer creadora de contenido muestra su sorpresa al darse cuenta de que en las gasolineras españolas es habitual que se ponga a la venta incluso comida fresca, como, por ejemplo, pan recién hecho, además de contar con una cafetería dentro del establecimiento, algo que en territorio estadounidense no es nada común.

"¿Cómo van a tener pan recién hecho en una gasolinera? Es que yo flipo. Luego esto también es supertípico, el bar, eh, la cafetería de gasolinera. Eso tampoco existe en las gasolineras en Estados Unidos”, concluye.