El humo de los incendios tiñe de gris el cielo de Madrid: estas son todas las recomendaciones a tener en cuenta

Unos madrileños miran al cielo este sábado teñido de gris por los incendios forestales.

Los incendios forestales en la Comunidad de Madrid siguen en desarrollo y sus consecuencias continúan afectando en mayor o en menor medida a la población madrileña. Las corrientes de vientos en las últimas horas han desplazado hacia la capital española una gran humareda y algunas cenizas procedentes del gran incendio en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox.

Ante este panorama, el Servicio de Emergencias Médicas de la Comunidad de Madrid ha divulgado una serie de recomendaciones con el fin de proteger el bienestar de los ciudadanos. Tal y como se asegura en elDiario.es, que ha recogido estas sugerencias, se busca prevenir los efectos negativos que puede llegar a tener el humo para la salud humana.

Conozca las recomendaciones a seguir

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha compartido un video a través de sus plataformas digitales en el que la jefa de guardia del Summa 112, Ester Armela, expone las principales medidas para protegerse frente a la exposición de humo.

La recomendación primordial consiste en evitar permanecer al aire libre mientras haya presencia de humo o cenizas en el ambiente. Asimismo, se sugieren otras que es importante destacar:

Suspender cualquier actividad física en el exterior, ya que el ejercicio aumenta la cantidad de partículas que llegan a los pulmones.

Permanecer en recintos interiores, en la medida de lo posible, es lo más recomendable.

Las autoridades competentes también invitan a los ciudadanos a que dentro de sus viviendas mantengan cerradas puertas, ventanas, chimeneas y cualquier sistema que introduzca aire del exterior.

y cualquier sistema que introduzca aire del exterior. Si por alguna razón salir al exterior es considerada una tarea absolutamente necesaria, se aconseja hacer uso de mascarillas FFP2 o FFP3, que ofrecen una mayor protección frente a las partículas del humo.

En este último punto y en caso caso de no contar con dicho elemento sanitario, existen varias alternativas para proteger las vías respiratorias, tales como utilizar un pañuelo o una toalla húmeda sobre la nariz y la boca.

Finalmente, el cuidado de los individuos más vulnerables resulta esencial. Se recomienda prestar especial atención a los niños, personas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias o patologías crónicas.

Dentro del hogar

El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha complementado dichas recomendaciones con algunas sugerencias a tener en cuenta dentro del hogar. En una lista compartida en redes sociales recomiendan:

No abrir las ventanas y evitar ventilar hasta que las autoridades indiquen que la calidad del aire es adecuada.

Limpiar las cenizas y el polvo con un paño húmedo. "Evitar barrer o sacudir el polvo para impedir partículas de suspensión".

No consumir alimentos expuestos directamente al humo o las cenizas. Asimismo, se recomienda limpiar los envases antes de abrirlos y asegurarse de que el agua es apta para el consumo.

Sin riesgos para la salud

El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado.

Con una temperatura que hoy no subirá de los 30º, y a más de 70 kilómetros de los incendios que asolan la sierra oeste madrileña, la ciudad vive también las consecuencias de este incendio, aunque según han confirmado a Efe fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, no hay riesgo para la salud.

Asimismo, fuentes de Aena han confirmado que, pese al humo, el aeropuerto de Madrid está operando con normalidad.