Isabelle Huppert sorprende al hablar en estos términos de una película española: "Me robó el corazón"

La prestigiosa actriz francesa Isabelle Huppert ha estado unos días en Madrid para representar el monólogo Bérénice en los Teatros del Canal, una versión adaptada por el dramaturgo italiano Romeo Castellucci, y además estrena la cinta La mujer más rica del mundo de Thierry Klifa, inspirada en la heredera de L'Oréal.

La película se proyectó este lunes en los cines Renoir de Madrid, con un coloquio posterior con Huppert y Klifa moderado por la periodista cinematográfica y jefa de Cultura de la Cadena SER Pepa Blanes, donde la actriz no dudó en pronunciarse sobre el cine español.

"Nos encanta el cine español y diría que cada vez más. Creo que salen como 150 películas al año en este país, lo cual es increíble", ha detallado la actriz durante su charla y, aunque ha matizado que de "esas 150 en Francia a lo mejor no se ve tantas", pero que cada vez se da más.

Además, Huppert ha revelado que "recientemente he visto unas cuantas películas españolas" y que ha habido una que le ha marcado especialmente. "La última que me viene a la cabeza que me ha robado el corazón es Los domingos, que me ha encantado", ha recalcado en relación a la cinta ganadora de cinco premios Goya en la 40ª edición de los premios, que aborda la decisión de una joven para convertirse en monja de clausura.

Sus palabras, recogidas por Vanity Fair, han llegado a los oídos de la directora de esta cinta, Alauda Ruiz de Azúa, que ha mostrado su admiración hacia la actriz. "La admiro desde la primera vez que la vi en una pantalla. Si estoy soñando, que nadie me despierte. Gracias, Isabelle Huppert", ha escrito en X.

La actriz y productora también ha querido poner el foco en la presencia española en la próxima edición del Festival de Cannes, para cuya sección oficial se han seleccionado La bola negra, de Los Javis; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen.

"Ahora en el Festival de Cannes voy a tener la oportunidad de ver más películas, porque hay tres españolas seleccionadas. Entre ellas, por supuesto, la de Pedro Almodóvar", ha detallado.

Pero la actriz, que ha sido aclamada por la crítica por su interpretación en los Teatros del Canal, también ha querido acordarse de una de las más controvertidas figuras del teatro patrio como es Angélica Liddell, que se encuentra en París con su obra Vudú (3318) Blixen. "Es impresionante. Sois muy afortunados también de tenerla", ha señalado.