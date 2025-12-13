Las 5 películas de Héctor Alterio que deberías ver y marcan una carrera impecable de 70 años

Se nos ha ido Héctor Alterio a los 96 años. Es uno de los actores más admirados del cine español y argentino. Vivía desde 1974 en España (tras su exilio por las amenazas de la Triple A durante la dictadura argentina) y ha dejado un legado imborrable y difícilmente igualable, aunque tiene digno sucesor en su hijo Ernesto Alterio. Nada menos que 70 años de carrera le contemplan, una de las más longevas de la historia del cine.

¿Recuerdas alguna película? Seguro que más de una, así que veamos si te identificas con estos 5 títulos que no solo han marcado su carrera, sino el imaginario colectivo y la cinefilia de los amantes del cine, aunando con igual acierto los rodajes en España con los de su tierra natal, Argentina, que le vio nacer en 1929. Vamos a hacerlo por orden cronológico.

1. La tregua (1974), de Sergio Renán

Es imposible empezar por otra. La tregua no solo es una de las películas más importantes del cine argentino, sino también el primer gran hito internacional de Héctor Alterio. Basada en la novela de Mario Benedetti, Alterio interpreta a Martín Santomé, un hombre gris, cansado de la vida, que descubre el amor cuando ya no lo esperaba.

Su actuación es contenida, dolorosa y profundamente humana. Nada sobra. La película fue nominada al Oscar a mejor película extranjera, algo excepcional para el cine argentino de la época, y convirtió a Alterio en un actor de prestigio internacional.

2. Últimos días de la víctima (1982), de Adolfo Aristarain

Aquí aparece otro Alterio: oscuro, incómodo, ambiguo. En este thriller político interpreta a un asesino a sueldo perseguido por una red que parece conocer todos sus movimientos. Es una película clave del cine político argentino y una de las interpretaciones más perturbadoras de su carrera.

Alterio compone un personaje frío, casi espectral, que hoy sigue resultando inquietante. Para muchos críticos, es su trabajo cinematográfico más complejo.

3. Asignatura pendiente (1977), de José Luis Garci

Ya en España, Héctor Alterio se convierte en rostro del cine de la Transición. En Asignatura pendiente interpreta a un abogado progresista que retoma un amor del pasado en un país que intenta reinventarse tras el franquismo.

La película fue un fenómeno social y cultural, y Alterio aportó algo fundamental: credibilidad moral. No era solo una historia romántica, era el reflejo de una generación entera. Este papel lo consolidó definitivamente en el cine español.

4. El nido (1980), de Jaime de Armiñán

Una de las películas más delicadas —y arriesgadas— de su filmografía. Alterio interpreta a un hombre maduro que establece una relación emocional con una niña prodigio. Todo en El nido se mueve en el filo, y precisamente por eso exige una interpretación finísima y sin excesos. Alterio transmite ternura y soledad sin incomodar al espectador. La película fue nominada al Oscar y es una muestra clara de su valentía artística: nunca eligió papeles cómodos.

5. El hijo de la novia (2001), de Juan José Campanella

Quién no recuerda o ha visto esta película mítica. Fue la más taquillera de la historia del cina argentino, y en España también fue un auténtico fenómeno. Aunque tarde, con esta película por fin alcanzó reconocimiento popular. Con El hijo de la novia, Héctor Alterio ganó además el Goya al mejor actor, en una interpretación que muchos entendieron como un premio a toda su carrera.

En la película da vida a un padre anciano que quiere casarse por la iglesia con su esposa, enferma de Alzheimer. El personaje es entrañable sin caer en el sentimentalismo. Alterio demuestra aquí una maestría absoluta: emociona sin subrayar, conmueve sin pedir compasión.