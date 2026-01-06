Las palabras de La Oreja de Van Gogh a Amaia Montero que dejan claro cómo es su relación y lo que esperan de ella en esta nueva etapa

Si hace unos nos dicen que veríamos esto, es posible que no pudiéramos creérnoslo. ¿Amaia Montero de vuelta a La Oreja de Van Gogh y de gira con ellos? Ahora todo el mundo dirá que lo veía venir, pero después de casi dos décadas en los que cada uno fue por su lado, tampoco es que se viera tan claro.

Al final ha pasado. Con Leire Martínez fuera de juego por decisión de los integrantes masculinos de la banda, un año más tarde entró en escena Amaia Montero. Hay gira para 2026, un tour intenso por buena parte de España, y además de ofrecer los éxitos de siempre podrán interpretar Todos Estamos Bailando La Misma Canción, el primer single de esta nueva etapa.

El regreso de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, en TVE TVE

Los donostiarras estrenaron el single en el programa La casa de la música con el que TVE despidió el año 2025. Al margen de la expectación por la nueva canción, llamó la atención el abrigo blanco de Amaia Montero, carne de meme absoluto que ella llevó tan bien que hizo comedia en su cuenta de Instagram.

Asimismo, unos días después sus compañeros de LODVG publicaron en Instagram una foto de Amaia con el abrigo blanco de marras al que añadieron un mensaje que deja bien claro lo que sienten por ella y lo que esperan de esta nueva etapa. ¿Hubo tiempos difíciles entre ellos? Es evidente que sí. ¿Hay un amor que lo cura todo y que es más fuerte que los desencuentros? Por supuesto.

Palabras que lo dicen todo

"Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas", señaló la banda sobre su vocalista.

"Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", añadieron los de San Sebastián.

"Cabezota como ella sola, eso también te digo, y con un carácter más complicado que verle la sombra al viento, tiene sin embargo un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho, Amaia Montero Saldias". Más claro no lo pueden decir.