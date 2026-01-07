Muere una mujer disparada tras una redada migratoria en Minnesota (EEUU): la Casa Blanca la acusa de "terrorismo doméstico"

Uniformados vigilan una protesta pacífica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview (Illinois), el 27 de septiembre de 2025.

Una mujer ha fallecido este miércoles tras ser disparada por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos. El suceso se ha producido en Minnesota en medio de una confrontación por las crecientes redadas migratorias en ese estado, tal y como ha informado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, ha señalado que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", lo que calificó de un "acto de terrorismo interno". El agente de ICE, que "temía por su vida", realizó "disparos defensivos".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE que están heridos se recuperen por completo", ha indicado en sus redes sociales la funcionaria, quien no ha revelado la identidad ni la nacionalidad de la víctima.

El hecho ocurrió mientras los oficiales realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

De hecho, los residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años, también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos. Asimismo, en octubre, un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha denunciado tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad". "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", ha señalado el demócrata en X (antes Twitter).

Ante este escándalo, la cadena CNN ha adelantado este mismo lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

1.000 migrantes detenidos

Con este escenario, las autoridades estadounidenses a más de 1.000 inmigrantes, incluyendo de Ecuador, México y El Salvador, en el "mayor operativo" del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en el estado de Minnesota.

El DHS ha informado en un comunicado del millar de detenciones de "asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas en Minnesota", incluidas más de 150 aprehensiones de "extranjeros ilegales" el lunes, lo que constituye la mayor operación migratoria en lo que va de 2026.

La dependencia ha resaltado la detención de ecuatorianos, incluyendo el de Tomás Espín Tapia, "fugitivo buscado por homicidio en Ecuador y depredador sexual" y en cuyo arresto participó en persona la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien se desplazó a Minnesota, gobernado por el demócrata Tim Walz. Además, ha publicado imágenes de migrantes detenidos de México, El Salvador, Laos, Vietnam y Liberia.

Los arrestos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato a la vicepresidencia de EEUU en 2024, Tim Walz, ha anunciado este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.