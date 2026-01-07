Donald Trump duda que la OTAN "esté ahí si EEUU lo necesita": el economista Julen Bollain le hace un recordatorio para que se grabe a fuego

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que duda de que la OTAN "esté allí para nosotros" en caso de que lo necesitase. En este sentido, el economista Julen Bollain, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, le ha respondido con un recordatorio para que se lo grabe a fuego.

Trump mandaba una advertencia a esos "grandes fanáticos de la OTAN", que recordasen que estaban en el 2% del PIB "y la mayoría no pagaba sus cuentas hasta que llegué yo".

"EEUU, ingenuamente, los pagaba. Yo, respetuosamente, los llevé al 5% del PIB y pagaron inmediatamente. Todos dijeron que era imposible, pero sí se podía, porque, sobre todo, son mis amigos", ha añadido el mandatario estadounidense. Además, alardea de que si no fuera por él, ahora mismo Rusia tendría en su posesión "toda Ucrania".

Por si fuera poco, también defiende que terminó ocho guerras y que, aun así, Noruega, "ingenuamente", decidió no darle el Nobel de la Paz, aunque luego ha recalcado que eso no le importa y sí que salvó "millones de vidas".

"Rusia y China no tienen nada de miedo a la OTAN sin EEUU, y dudo que la OTAN nos apoye si realmente la necesitáramos. Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen", ha rematado.

El crudo recordatorio de Bollain a Trump

Bollain ha sido directo en un tuit de respuesta en la red social X en el que ha alegado de "quizá haya que recordarle el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte se ha invocado una sola vez en la historia y ha sido por EEUU tras el 11-S (los atentados en las conocidas Torres Gemelas)".

"Los aliados respondieron: Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos, Polonia (entre otros) enviaron aviones y tropas combatieron en Afganistán. Con bajas, muchas bajas", ha defendido.

Ha concluido rezando que no se trata de una hipótesis, sino que es algo que "ya ha pasado, EEUU pidió ayuda y la OTAN cumplió".

¿Qué dice el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España detalla que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, clave de bóveda del Tratado de Washington y enmarcado en el artículo 51 de la Carta de Naciones unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado.