Javier Aroca necesita poco menos de un minuto para hablar por muchos al oír a Trump alardear de que es "el rey"
Trump ha sacado pecho diciendo que "nadie tiene más armas que nosotros" y que hay "opciones" de adquirir Groenlandia, "incluyendo el uso militar".
Donald Trump, desencadenado. "Trump dice que es el rey y el que tiene mejor ejército", ha dicho Jesús Cintora en Malas lenguas tras escuchar al presidente estadounidense y hacerse eco de este vídeo viral, otro más, en este caso loando el poderío de Estados Unidos en todos los órdenes, pero también su halo plenipotenciario.
"Soy inteligente" o "soy el rey" son algunas de las frases que ha pronunciado un Donald Trump que no cabe en el traje tras el éxito de su operación para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Trump había justificado en otras declaraciones la operación militar como lucha contra "carteles de drogas" que inundan EEUU con criminales, y no descartó un "segundo y mucho mayor ataque" si es necesario.
Trump ha seguido con el eufórico y sobrado discurso: "Estados Unidos ha demostrado nuevamente que somos el país más poderoso, leal, sofisticado y temido", añadiendo que "nuestro ejército es el más temido, nadie tiene las armas que nosotros".
Es "políticamente un demente"
La reacción inmediata, aparte de en redes, la ha protagonizado Javier Aroca, colaborador del programa, visiblemente indignado: "Lo primero que está atacando es la constitución de Estados Unidos", ha dicho, al proclamarse rey, en una democracia que jamás los ha tenido y que nació en el más puro republicanismo.
Javier Aroca no ha dudado en calificar al presidente estadounidense como "políticamente un demente", aunque también ha añadido autocrítica el decir que los demás somos "políticamente unos serviles", instando a tener una "posición valerosa de los demócratas" y no "a ponerse en pompa". La cuestión es quién para los pies a la primera potencia militar y económica.
Y ahora, ¿a por Groenlandia?
Pero, lejos de moderar el discurso, o "solo" limitarse a arengas tan eufóricas, va a lo concreto, desde controlar el destino de Venezuela, a lanzarse a otros objetivos como Groenlandia, lo que podría suponer el fin de la OTAN al atacar un país miembro a otro, ya que pertenece a Dinamarca.
El 6 de enero, Trump declaró que "siempre apoyará a la OTAN" pero discutió su rol, diciendo "dudo que estuviera ahí para nosotros" en caso de necesidad.
Pero no pensemos que esta ambición geopolítica es nueva para Estados Unidos. La idea de comprar Groenlandia se analizó por primera vez durante los años 60 del siglo pasado, bajo la presidencia de Andrew Johnson.
Ahora, Trump discute "opciones para adquirirla, incluyendo uso militar", como "prioridad de seguridad nacional".
El presidente de Estados Unidos ha comenzado 2026 por todo lo alto, bromeando sobre un tercer mandato y defendiendo su gestión económica, prometiendo "reformas agresivas en vivienda" y un "boom económico en 2026".