Maduro fue sólo el principio: EEUU revela su plan de tres fases para "estabilizar" y "recuperar" Venezuela (y su petróleo)

Donald Trump vigila la intervención de Marco Rubio tras la última cumbre de la OTAN, en La Haya

Nicolás Maduro ha sido, únicamente, el comienzo. La captura del hasta ahora líder autoproclamado de Venezuela por parte de EEUU ha dejado en shock al mundo y al propio país venezolano. Washington, con Donald Trump a la cabeza, ha anunciado su 'control' sobre Venezuela, que ahora queda presidida de forma interina por Delcy Rodríguez.

Pero el plan no pasaba únicamente por 'descabezar' al chavismo de su figura principal y sustituirla por su número dos. Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha expliado la estrategia de tres fases que maneja la Administración Trump para el futuro inmediato y a medio plazo de Venezuela.

Apenas cuatro días después del ataque sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas, el jefe de la diplomacia estadounidense ha detallado el plan a los senadores republicanos en una sesión en el Capitolio este miércoles. Cada una de las fases está 'resumida' en una palabra clave, sin espacio por ahora para otra demandada por los venezolanos y la comunidad internacional, elecciones:

Primera fase, de "estabilización".

Segunda fase, de "recuperación".

Tercera fase, de "transición".

"Estabilización"

Sin adentrarse en plazos, pero sí en proyectos, Marco Rubio ha querido remarcar que "el primer paso es estabilizar el país". "No queremos que caiga en el caos", ha añadido poco después el secretario de Estado ante la prensa.

Esa "estabilización" no mira únicamente al poder político, reorganizado en torno a la anterior vicepresidenta y todopoderosa ministra de Hidrocarburos (la cartera del petróleo, vaya), Delcy Rodríguez. La calma que busca EEUU mira sobre todo al crudo venezolano y la capacidad de hacer negocio con él.

Por ello, Rubio no ha negado que esta primera fase incluye la "cuarentena" del petróleo en el país caribeño, ya adelantada por Trump y que pasaría por la venta de "entre 30 y 50 millones" de barriles de crudo venezolano "a precios de mercado". Los primeros ya habrían sido objeto de operaciones comerciales, como ha adelantado la misma Casa Blanca este miércoles tras la interceptación de dos petroleros en aguas internacionales.

El dinero de esa venta "será entonces manejado de tal manera que controlaremos cómo se dispersa de manera que beneficie al pueblo venezolano", ha rematado horas después al respecto el 'ministro de Exteriores' de Trump.

"Recuperación"

"La segunda fase será la que llamamos recuperación", proseguía Rubio ya sobre la segunda fase del plan estadounidense. La misma pasaría por "garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa".

Aquí sí se ha adentrado en la cuestión política, sobre la que buscarán la "reconciliación" entre ambos gobiernos para facilitar la amnistía y la liberación de los opositores al chavismo, muchos de ellos represaliados y/o encarcelados.

Dicho acercamiento ya trata de establecerlo Delcy Rodríguez, presidenta encargada tras la captura de Maduro, ante las reservas de la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ambos perseguidos por el 'aparato' del Estado y con sus grandes figuras exiliadas. Todas ellas han quedado opacadas por Trump, cuyo "control" sobre Venezuela ha puesto en el cargo a Delcy y a su hermano, Jorge Rodríguez.

Pese a calificar de "secuestro" y "agresión ilegítima" el movimiento de EEUU, la nueva mandataria venezolana se ha abierto a "trabajar conjuntamente" con la Casa Blanca para la normalización de relaciones y el establecimiento de una agenda de progresos políticos y económicos... siempre con el petróleo como figura central.

"Transición"

De forma muy somera, Marco Rubio se ha limitado a apuntar que la tercera fase será "por supuesto" la de "transición" democrática y social en Venezuela. "Creemos que avanzaremos aquí de una manera muy positiva", ha añadido el secretario de Estado de EEUU en su posterior comparecencia ante los medios de comunicación.

Sobre los plazos, ambigüedad y un vaticinio. "Parte de esto se solapará", era el aviso de Rubio, a la espera de las próximas semanas... y de lo que pueda decidir Donald Trump en cualquier momento.

Lo que no aparece, ni siquiera en el borrador del plan de tres fases, es el escenario de elecciones democráticas tras las sospechas de fraude en la autoproclamada victoria de Maduro en 2024. Tras su captura, Trump no tardó en posicionarse y descartar la posibilidad de comicios en Venezuela en el corto plazo.