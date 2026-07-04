Aumentan a 34 los españoles que han muerto en el doble terremoto de Venezuela 

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha actualizado la cifra de españoles que han perdido la vida en el trágico doble terremoto de Venezuela y asciende hasta los 34 fallecidos, mientras que 140 españoles siguen estando desaparecidos.

Este mismo viernes, cuando la cifra de fallecidos era de 32, la cartera que dirige José Manuel Albares informó que "están abiertas" todas "las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas", y ha reiterado a los españoles ubicados en Venezuela que "las utilicen".

Según datos ofrecidos el Gobierno, la Sala de Crisis del Ministerio ha atendido hasta ahora 1.022 llamadas y el Consulado, 1.497. En un mensaje en la red social 'X', también informó este viernes de que el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela "para ayudar al pueblo hermano venezolano".

Más de 2.595 personas fallecidas

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves además que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país. Hasta la fecha, han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance.

"Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", señaló la mandataria interina en una rueda de prensa en la que subrayó que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.