Carla Antonelli, a Jaime de los Santos tras su "soy maricón y soy del PP": "¿Dónde estaban cuando se aprobó el matrimonio igualitario?"

La aprobación de la reforma del Código Penal para penalizar las llamadas terapias de conversión dirigidas al colectivo LGTBI provocó un intenso debate en el Congreso la semana pasada, y dejo una frase que ha traído mucha cola entre el colectivo.

El diputado del PP y Vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, afirmó sentirse "muy orgulloso" por ser "maricón y del PP". Unas palabras que no cayeron en saco roto, y que provocaron las críticas de otros diputados homosexuales, como Víctor Gutiérrez, Secretario de Políticas LGTBI del PSOE.

Coincidiendo con la manifestación del Orgullo en Madrid, El País ha entrevistado a Carla Antonelli, senadora por Más Madrid y figura emblemática del movimiento trans. Durante la conversación ha hecho un repaso al estado de salud del colectivo LGTBI.

Asimismo, ha aprovechado para lanzar un dardo a Jaime de los Santos. Preguntada por si teme la ola ultraderechista que amenaza al mundo y a España, la política recuerda que el PP, al igual que Vox, ha recurrido la ley trans en el Tribunal Constitucional.

Al hilo de esto, pone de manifiesto las incoherencias del PP en materia de derechos y avances sociales dirigidos al colectivo LGTBI. "¿Dónde estaban los que dicen “soy maricón y soy del PP y estoy muy orgulloso" cuando se aprobó el matrimonio igualitario?", se pregunta.

"¿Dónde estaban cuando el Partido Popular puso un recurso en el constitucional a esta ley? ¿Salieron a defenderlo?", insiste Antonelli en El País. Para la activista, los populares "van como pollo sin cabeza y lo único que quiere es llamar la atención".

Jaime de los Santos tiene algo que decir

El País también ha entrevistado a Jaime de los Santos este sábado, y ha dejado más de un titular. Preguntado por si el PP está en deuda con el colectivo por haberse opuesto a la ley del matrimonio gay, señala que su partido "no debería haber llevado al Tribunal Constitucional esa ley".

Por otro lado, para Jaime de los Santos existen ciertas "líneas rojas" en caso de que el PP y Vox alcanzasen un acuerdo de gobierno. "No dar ni un paso atrás. Y cuando hablamos de la Ley Trans no vamos a desproteger a las personas trans", afirma.

No obstante, considera que "la autodeterminación de género es una ficción" y que desde el PP pedirán "un informe psicosocial". "Si usted quiere pasar por un registro civil a inscribir cualquier otra cuestión, tiene que llevarla documentada", sentencia.