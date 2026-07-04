Glaciares artificiales del Himalaya: la sencilla idea que almacena millones de litros de agua sin electricidad

En un momento en el que la crisis climática obliga a buscar soluciones cada vez más sofisticadas para garantizar el acceso al agua, una de las iniciativas más sorprendentes ha nacido, precisamente, de una idea extraordinariamente simple.

En la región india de Ladakh, en pleno Himalaya, el ingeniero Sonam Wangchuk ha desarrollado las conocidas como estupas de hielo, unos glaciares artificiales capaces de almacenar millones de litros de agua durante el invierno para liberarlos lentamente cuando más falta hacen: en primavera, durante la temporada de siembra.

La iniciativa, de la que se hace eco el portal especializado Click Petróleo e Gás, se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de adaptación al cambio climático gracias a una ingeniería que, lejos de combatir la naturaleza, se limita a imitarla.

Una solución para un problema de calendario

En Ladakh apenas llueve, y eso hace que la agricultura dependa casi por completo del agua procedente del deshielo de los glaciares. Pero el problema es que ese deshielo llega demasiado tarde para regar los cultivos cuando comienzan las plantaciones.

La respuesta consiste en aprovechar el excedente de agua del invierno y convertirlo en enormes torres de hielo con forma cónica. Cuando llegan las temperaturas más suaves, esas estructuras se derriten lentamente y suministran agua durante semanas, justo cuando los agricultores la necesitan.

Todo el sistema funciona únicamente mediante tuberías y la fuerza de la gravedad, sin consumo energético. Sin motores, sin electricidad y aprovechando únicamente la gravedad y las bajas temperaturas del invierno.

Millones de litros de agua almacenados

El primer prototipo construido en 2014 logró almacenar alrededor de 150.000 litros de agua, pero las versiones posteriores multiplicaron esa capacidad hasta alcanzar 1,5 millones de litros por estructura.

Desde entonces se han levantado más de una docena de estas estupas de hielo en la región, capaces de almacenar conjuntamente decenas de millones de litros que sirven para regar cultivos y garantizar el abastecimiento de numerosas comunidades.

El proyecto también ha adquirido una importante dimensión social. Lo que comenzó como un experimento junto a estudiantes buscando soluciones a los problemas hídricos, terminó convirtiéndose en una iniciativa replicada en distintas aldeas y reconocida internacionalmente por su capacidad para ofrecer una respuesta sencilla, barata y sostenible a uno de los grandes desafíos del cambio climático.

Más que una obra de ingeniería, las estupas de hielo demuestran que a veces las soluciones más eficaces nacen de observar cómo funciona la naturaleza y aprovechar sus propios ritmos.