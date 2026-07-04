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Glaciares artificiales del Himalaya: la sencilla idea que almacena millones de litros de agua sin electricidad
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Glaciares artificiales del Himalaya: la sencilla idea que almacena millones de litros de agua sin electricidad

Un soplo de aire fresco para los científicos.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una imagen del Himalaya.
Una imagen del Himalaya.GETTY

En un momento en el que la crisis climática obliga a buscar soluciones cada vez más sofisticadas para garantizar el acceso al agua, una de las iniciativas más sorprendentes ha nacido, precisamente, de una idea extraordinariamente simple.

En la región india de Ladakh, en pleno Himalaya, el ingeniero Sonam Wangchuk ha desarrollado las conocidas como estupas de hielo, unos glaciares artificiales capaces de almacenar millones de litros de agua durante el invierno para liberarlos lentamente cuando más falta hacen: en primavera, durante la temporada de siembra.

La iniciativa, de la que se hace eco el portal especializado Click Petróleo e Gás, se ha convertido en uno de los ejemplos más llamativos de adaptación al cambio climático  gracias a una ingeniería que, lejos de combatir la naturaleza, se limita a imitarla.

Una solución para un problema de calendario

En Ladakh apenas llueve, y eso hace que la agricultura dependa casi por completo del agua procedente del deshielo de los glaciares. Pero el problema es que ese deshielo llega demasiado tarde para regar los cultivos cuando comienzan las plantaciones.

La respuesta consiste en aprovechar el excedente de agua del invierno y convertirlo en enormes torres de hielo con forma cónica. Cuando llegan las temperaturas más suaves, esas estructuras se derriten lentamente y suministran agua durante semanas, justo cuando los agricultores la necesitan.

Todo el sistema funciona únicamente mediante tuberías y la fuerza de la gravedad, sin consumo energético. Sin motores, sin electricidad y aprovechando únicamente la gravedad y las bajas temperaturas del invierno.

Millones de litros de agua almacenados

El primer prototipo construido en 2014 logró almacenar alrededor de 150.000 litros de agua, pero las versiones posteriores multiplicaron esa capacidad hasta alcanzar 1,5 millones de litros por estructura.

Desde entonces se han levantado más de una docena de estas estupas de hielo en la región, capaces de almacenar conjuntamente decenas de millones de litros que sirven para regar cultivos y garantizar el abastecimiento de numerosas comunidades.

El proyecto también ha adquirido una importante dimensión social. Lo que comenzó como un experimento junto a estudiantes buscando soluciones a los problemas hídricos, terminó convirtiéndose en una iniciativa replicada en distintas aldeas y reconocida internacionalmente por su capacidad para ofrecer una respuesta sencilla, barata y sostenible a uno de los grandes desafíos del cambio climático.

Más que una obra de ingeniería, las estupas de hielo demuestran que a veces las soluciones más eficaces nacen de observar cómo funciona la naturaleza y aprovechar sus propios ritmos.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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