El joven vasco señalado en redes por activistas de ultraderecha confirma su denuncia: "Están envalentonados"

Alain Eiguren ha recibido acoso y amenazas en redes por parte de activistas de la ultraderecha. Dos conocidas cuentas en plataformas como X le señalaron como el presunto agresor de un menor de edad en Bilbao, durante las celebraciones de la victoria de España en el Mundial de fútbol. No era él, pero a muchos de los seguidores de estas cuentas les da igual: el acoso persiste.

Es por eso que Eiguren ha acabado denunciando a las dos personas que más difundieron en plataformas su rostro y nombre. Se refiere en concreto al activista de ultraderecha Alberto Pugilato, conocido por agredir al cómico Jaime Caravaca en 2024 en pleno espectáculo. También a Daniel Esteve, rostro visible del movimiento "desokupa" y líder de una de las "empresas" que hacen negocio con este fenómeno.

Fue el primero el que publicó en la red social X una foto de Eiguren. Junto a ella escribió: "Identificado el proetarra que participó en la brutal agresión contra el joven de 16 años en Bilbao por llevar una bandera de España. Este es el que daba las patadas en la cabeza cuando el menor estaba en el suelo". La fotografía del joven vasco comenzó a correr como la pólvora por Twitter, afectando incluso a sus familiares.

"Han sido momentos de tensión, me he preocupado mucho por mi familia porque han aparecido en redes las cuentas de Instagram de mis hermanos, hasta todo mi árbol genealógico", advierte Alain Eiguren en conversación con El HuffPost. Por eso, el mismo día en el que tuvo noticia de esos mensajes en redes acudió a una comisaría de la Ertzaintza.

"Han incitado a la acción contra mi persona"

La denuncia la interpuso al filo de las 23:30 horas del jueves pasado ante la Ertzaintza. Al día siguiente, ya viernes 24 de julio, publicó en redes un mensaje "de autodefensa": "Buenas tardes. Soy Alain Eiguren Zubizarreta. Quiero comunicar que he presentado una denuncia formal contra Alberto Pugilato y Daniel Esteve. Ambos me han señalado públicamente en redes sociales y han incitado a la acción contra mi persona".

"Me han vinculado falsamente con una agresión a un menor de edad con la que no tengo absolutamente nada que ver. Esta campaña constituye una falsa acusación, injurias graves, calumnias y un atentado directo contra mi dignidad, además de poner en peligro mi integridad física y mi familiar", continúa.

Apenas unas horas después, ya en sábado, Daniel Esteve, de Desokupa, publicó un nuevo mensaje advirtiendo que "rectificar es de sabios": "A diferencia de los zurdos aquí rectificamos cuando nos equivocamos" (sic). "Hace unos días retuiteé la foto de un chico como uno de los presuntos agresores de un chico en una cobarde agresión en grupo y no tiene nada que ver con ello. Desde aquí mis disculpas y he borrado la publicación".

Pugilato borró el tuit y citó la publicación de Esteve. "Si efectivamente no ha tenido nada que ver se rectifica y uno se disculpa. En cualquier caso seguimos trabajando para identificar a los responsables de la agresión a un chaval de 16 años y las amenazas terroristas, para que paguen por todo ello", incide.

"El daño ya está hecho, no vamos a agachar la cabeza"

Con todo, las disculpas no bastan: Alain Eiguren confirma a El HuffPost que seguirá adelante con la denuncia. "De todas formas el daño ya está hecho y lo pagarán en los tribunales; he sufrido agresiones verbales y recibo amenazas de muerte e incluso amenazas de que me van a torturar", explica. "Amenazas con que si me iban a dejar como Unai Romano o como a Aitor Zabaleta".

Romano fue un hombre detenido, acusado (y luego absuelto) por supuestos vínculos con la banda terrorista ETA. Fue detenido por la Guardia Civil en 2001 y reapareció con hematomas y la cara hinchada tras pasar por cuartelillo. Aitor Zabaleta fue un aficionado de la Real Sociedad que fue asesinado por un neonazi vinculado a una facción del Frente Atlético en las inmediaciones del Vicente Calderón.

Alain Eiguren asegura que continúa con esa denuncia también por considerar que "el fascismo está muy envalentonado en este país". "No vamos a agachar la cabeza. Tiraremos para adelante". El joven vasco es militante comunista y ya está preparando su acción legal. Ya interpuso una primera denuncia ante la Ertzaintza pero un agende le aconsejó que si tenía "buenos abogados" contara con ellos. "Los tengo".

Por eso Eiguren también explica a este medio que ya ha podido hablar con un letrado que le asesorará en el caso cuando la denuncia interpuesta ante la Ertzaintza llegue a los juzgados.

Muchas de las amenazas y del acoso que el joven ha sufrido estos días le señalaban de hecho como etarra. Él es abertzale y comunista, y no lo esconde: "Tanto PP como Vox siempre han usado el arma de ETA para ganar votos y lo único que consiguen es ser residuales, aquí nadie le compra ese discurso. Para empezar, ETA no existe, se disolvió y entregó las armas".

El propio Gobierno vasco que dirige el lendakari Imanol Pradales ya condenó hace unos días las agresiones registradas durante la celebración de la victoria de la selección española frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol. La Ertzaintza ya detuvo a cuatro personas e investigó a otras siete en incidentes registrados en Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y en Berriz, en Vizcaya.