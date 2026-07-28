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Elvis Crespo deja a todos sin palabras al contar cuánto dinero gana con la canción 'Suavemente'
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Elvis Crespo deja a todos sin palabras al contar cuánto dinero gana con la canción 'Suavemente'

El cantante puertorriqueño revela que su mayor éxito, publicado hace casi tres décadas, sigue reportándole importantes ingresos.

Israel Molina Gómez
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Elvis Crespo cantando en Madrid con la camiseta de la selección española
Elvis Crespo cantando en Madrid con la camiseta de la selección españolaMariano Regidor GETTY IMAGES

Hay canciones que triunfan durante unos meses y otras que trascienden generaciones. En el caso de 'Suavemente', el gran éxito de Elvis Crespo, el paso del tiempo no solo no ha apagado su popularidad, sino que la ha convertido en una fuente constante de ingresos para el artista puertorriqueño.

Así lo ha contado el propio cantante en una entrevista cuyo fragmento ha recuperado la cuenta de TikTok @ac2ality. En él, Crespo explica con total naturalidad que el tema, publicado en 1998 y convertido desde entonces en un clásico imprescindible de la música latina, sigue sonando cada día en algún lugar del mundo y continúa generándole importantes beneficios económicos.

Un cuarto de millón de dólares por cambiar una letra

Durante la conversación, el artista explica que buena parte de esos ingresos proceden de las licencias para utilizar la canción en campañas publicitarias, películas o eventos. "Es una canción especial. Es una canción que me genera mucho dinero en licencias", asegura antes de contar una de las anécdotas que más ha sorprendido a quienes han visto el vídeo.

Según relata, una compañía telefónica quiso utilizar Suavemente en un anuncio emitido durante el Super Bowl, uno de los escaparates publicitarios más cotizados del planeta. Para ello necesitaban modificar parte de la letra original y, únicamente por autorizar ese cambio, le pagaron 250.000 dólares.

"Me dieron un cuarto de millón de dólares solamente por cambiar la letra", explica entre risas, dejando claro que el verdadero valor de un éxito musical muchas veces va mucho más allá de las reproducciones en plataformas digitales.

Una canción que sigue sonando todos los días

Elvis Crespo también quiso desmontar la idea de que los beneficios de un tema tan veterano dependen únicamente del streaming. Según explica, Suavemente continúa utilizándose constantemente en fiestas, emisoras de radio, eventos, locales y diferentes producciones audiovisuales alrededor del mundo.

"No solamente en streaming. Todos los días, mientras yo duermo, esa canción suena en algún lugar", afirma, reflejando el alcance global que sigue teniendo uno de los mayores himnos de la música latina.

Esa presencia permanente hace que, casi treinta años después de su lanzamiento, el tema continúe generando ingresos prácticamente a diario, algo reservado a muy pocos artistas.

"Puedo retirarme"

La conversación termina con otra confesión que tampoco ha pasado desapercibida. Crespo reconoce que la estabilidad económica que le proporciona Suavemente le permitiría dejar de trabajar si así lo quisiera. "Tengo la bendición de decirlo: viviendo una vida minimalista, puedo retirarme", comenta.

Sin embargo, cuando el entrevistador le plantea que probablemente sus hijos también podrían vivir de esos ingresos, el cantante tira de humor para zanjar la cuestión.

"No sé... necesito que se vayan a trabajar. Que no se confíen en eso", responde entre carcajadas, en una de las frases que más comentarios ha generado entre los usuarios que han visto el vídeo en redes sociales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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