Premios Oscar 2025 en directo: todos los ganadores, mejor película, actriz, actor y última hora de la gala

Qué actores están nominados a Mejor actor protagonista

Aunque el claro favorito es Adrien Brody se plantea como uno de los favoritos por su papel dando vida al arquitecto judío László Toth en The Brutalist, ya que le hizo ganar tanto el Globo de Oro como el BAFTA.



Sin embargo, la reciente victoria de Timothée Chalamet en los premios del sindicato de actores, SAG, por encarnar a Bob Dylan en el biopic del cantante A Complete Unkown ha puesto en cuestión su predilección. Pero no solo eso, la candidatura de Brody se ha visto también cuestionada por el uso de la inteligencia artificial en The Brutalist para perfeccionar el acento húngaro de los protagonistas. Además, paradójicamente si Chalamet se alza con el premio podría igualar a Brody en ser el actor más joven en ganar un Oscar, algo que el intérprete logró con El Pianista también a los 29 años.



Adrien Brody, The brutalist



Timothée Chalamet, A complete unknown



Ralph Fiennes, Cónclave



Sebastian Stan, The Apprentice



Colman Domingo, Las vidas de Sing, Sing