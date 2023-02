Rihanna deja caer que quiere lanzar su nuevo disco este año

Sin dejar tiempo para que sus fans se recuperaran de su actuación en la Super Bowl, Rihanna ha compartido en redes sociales la portada del número de marzo de la edición británica de Vogue que protagoniza junto a su pareja, A$AP Rocky, y su bebé de nueve meses.

Además de una extensa sesión de fotos, la revista publica una entrevista con la cantante que se hizo unas semanas antes de la actuación y de que revelara que está embarazada de su segundo hijo.

Rihanna explica en la revista cómo la maternidad ha cambiado su vida y el acoso por parte de los paparazzi para intentar captar imágenes de su bebé, pero también dedica un gran espacio para hablar de la música. En concreto, de su esperadísimo noveno disco que los fans de la artista esperan desde hace siete años, los mismos que han pasado desde que publicó ANTI.

"Quiero que sea este año", declara rotunda. "Honestamente, sería ridículo si no es este año. Pero quiero divertirme. Quiero hacer música y hacer vídeos", cuenta Rihanna, que quiere experimentar especialmente con los vídeos. "Necesito la música correcta para la parte visual. No puedo ir y grabar un vídeo de mí misma hablando", revela la cantante.

Rihanna confiesa que se presionó durante años para que su nuevo trabajo fuera, al menos, igual de bueno que ANTI hasta que se dio cuenta de que era una actitud "tóxica" y que no era la forma correcta de abordar la música. "Me he dado cuenta de que si sigo esperando hasta que lo sienta perfecto y mejor, quizás esté esperando para siempre y nunca vea la luz, no quiero eso. Así que quiero divertirme. Y con divertirme quiero decir que tengo ideas en la cabeza, pero no las puedo decir en alto todavía", reflexiona sin desvelar demasiada información.

En los últimos años, Rihanna ha dejado aparcada la música para centrarse en sus exitosos negocios: su marca de lencería, Savage, y su firma de maquillaje, Fenty Beauty. De hecho, la cantante promocionó varios productos de Fenty durante la actuación de la Super Bowl haciendo que las búsquedas de la marca crecieran más de un 800% en los días posteriores al espectáculo.

La artista lanzó en noviembre su primera canción en seis años, Lift me up, que forma parte de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever y que le ha valido una nominación al Oscar. Con ese single muchos fans asumieron que un nuevo disco y hasta una gira estaban en el horizonte, aunque con Rihanna las certezas no existen y habrá que esperar para saber si su nuevo álbum verá la luz en 2023.