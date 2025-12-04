Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
'SFDK en la casa... del presidente': Zatu y Acción Sánchez, condecorados con la Orden de Alfonso X
Cultura

'SFDK en la casa... del presidente': Zatu y Acción Sánchez, condecorados con la Orden de Alfonso X

El dúo de rap salido del sevillano barrio de Pino Montano ha recibido una de las máximas distinciones civiles y culturales en reconocimiento a una trayectoria de 30 años de compromiso musical y social. '¿Has visto dónde están, Wifly?'. Sí, desde los Chiqueros al Palacio de la Moncloa.

Antón Parada
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por los integrantes del grupo de hip hop, SFDK, Zatu (i) y DJ Acción Sánchez, a los que ha entregado la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa

Sus nombres son Saturnino Rey y Óscar Sánchez, pero quizás les conozcas mejor por sus a.k.a. [also know as, también conocido como], Zatu y Dj Acción Sánchez (SFDK)... a los que ahora hay que sumarle un nuevo sobrenombre, un a.k.a. ganado a pulso en forma de título. Desde ahora, cuando se dirijan al dúo de raperos que abanderó la escuela sevillana del rap desde el barrio de Pino Montano recuerden que también pueden emplear el tratamiento de 'ilustrísimos señores'. 

Es una de las cuestiones que trae consigo el que ambos raperos hayan sido condecorados con la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, una de las grandes distinciones que puede recibir del Gobierno una persona en España por sus méritos realizados en distintos ámbitos, en este caso en el de la cultura. Han sido condecorados con la Encomienda con Placa de dicha orden en un acto que en la cuenta de TikTok del propio Pedro Sánchez se resume con la siguiente descripción: "SFDK en la casa". Efectivamente, SFDK está en la casa... del presidente. 

"Hoy condecoramos a los referentes de la música urbana, a Zatu Rey y Acción Sánchez", ha expuesto Pedro Sánchez en un vídeo publicado en redes sociales. El presidente ha dejado claro que no se trata únicamente de una distinción por la música que ha marcado a 30 años de distintas generaciones de españoles y que representa uno de los pilares ya no del rap andaluz, sino del rap nacional y desde que el hip-hop comenzó a andar en el país. "Ponemos en valor la música con compromiso, justicia social y el hi-hop español", ha subrayado Sánchez -el presidente, no el productor musical-.

Zatu: "Es un honor recibirla. Creíamos que venía con una espada de regalo"

En esta línea, y fieles a su estilo, han recibido con orgullo, con humildad y con ironía esta distinción. En el vídeo, en el que puede vérseles en los jardines del Palacio de la Moncloa con las cruces colgadas del cuello, Zatu indica que "es un honor recibirla", para anotar a renglón seguido que "creíamos que venía con una espada también de regalo, pero bueno, parece que no...", a lo que el dj ha anotado que habría estado bien "una armadura".

"Gracias por hacer que la música siga cantando mensajes que realmente importan"
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, al grupo de rap 'SFDK'

Durante la imposición de las órdenes, Pedro Sánchez ha hecho un repaso de los méritos del grupo en una introducción que bien merecería unos scratches de Óscar o al menos ser el corte de un outro o una intro. "Más de tres décadas haciendo más grande la escena urbana, abriendo camino, creando unas letras que varias generaciones sienten como suyas; nos habéis acercado un arte auténtico, espontáneo, cercano, comprometido", ha alabado el mandatario a SFDK, resolviendo que "así que gracias por hacer que la música siga cantando mensajes que realmente importan". 

  Pedro Sánchez conversa con DJ Acción Sánchez y Zatu (SFDK), durante el acto de condecoración a ambos raperos sevillanos en el Palacio de la Moncloa.EFE / Borja Puig de la Bellacasa / Moncloa

En esa línea, el propio Zatu ha tenido también palabras de agradecimiento para quienes han hecho posible esta particular Odisea en el lodo de lograr que aquellos versos de la calle que un día fueron denostados hoy sean reconocidos. Sí, el público. "Un reconocimiento de nuestro público, que es quien nos ha llevado hasta aquí", ha agradecido el mc, señalando que "nuestra música parte de un prisma emocional de que te la ha presentado alguien querido. Así que gracias a todo el mundo que ha escuchado nuestra música, aquí seguimos. S.F.D.K. [Siempre Fuertes de Konciencia]".

Cabe recordar un dato curioso. Hace solo unos meses, la noticia que trascendía en la Sevilla que les vio labrarse un nombre en la cumbre del rap era que la brigada municipal antigrafitis del Ayuntamiento hispalense se había llevado por delante el que simbolizaba algo más que pintura sobre una pared. El primer grafiti del grupo en el barrio, una pieza ante la que se habían grabado videoclips y servido para telón de fondo de portadas y otras imágenes míticas del grupo. Aquel humilde pedestal que Pino Montano brindó a SFDK, ellos se lo han devuelto en forma del prestigio conquistado. '¿Has visto dónde están ahora, Wifly?'.

