Candela Peña recuerda las palabras que le dedicó Bardem cuando solo era una adolescente: "Grabadas a fuego" 

Candela Peña está de estreno. La actriz catalana regresa a la gran pantalla con La Desconocida, un thriller de Netflix basado en la novela de Rosa Montero y Oliver Truc, en la que interpreta a una detective atormentada que se embarca en una carrera contrarelos para descubrir la identidad de una mujer. El filme se estrenará el próximo 5 de junio.

Durante una nueva entrevista con El País Semanal con motivo del estreno, la actriz ha recordado algunas de las historias de su vida. Pero hay una que llama especialmente la atención. Todo sucedió cuando estudiaba interpretación en el estudio de Juan Carlos Corazza junto a un compañero de profesión bien recocido, Javier Bardem.

"Tú nunca harás de protagonista", le soltó un día de clase el ganador del Oscar. Peña recuerda estas cinco palabras durante la conversación. "Las tiene grabadas a fuego", espeta el diario español. En aquel momento, ella tenía 18 años, y él 22 o 23 años.

Eso sí, la interprete no le guarda ningún rencor: “No quiero hablar de esto porque han pasado más de 30 años. Lo único que puedo decirte es que admiro infinitamente a Javi y que estar cerca de él fue un motor para mí, un motor para decir: yo también voy a ser protagonista. No voy a pelear por otra cosa en mi vida que por conseguirlo”.

"Ojo, a lo mejor Javi tenía razón. Con mi perfil y mi físico, a lo mejor es verdad que nunca me tendrían que haber dado un papel de protagonista, pero he peleado por ello y aquí estoy”, reflexiona la actriz, que tiene tres Goya, dos Gaudí, cuatro Ondas, siete premios de la Unión de Actores, dos Biznaga de Plata del festival de cine de Málaga, dos medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, entre otros.

Tal y como se destaca en la publicación, ambos provienen de mundos distintos. Bardem era "el hijo de Pilar, el sobrino de Juan Antonio, el nieto de Rafael": "la última promesa de una saga de grandes talentos". Peña, "solo era María del Pilar (su nombre de pila), la hija de Antonio y Pepa, los dueños del bar de su pueblo (Gavá, Barcelona).