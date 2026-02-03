Detienen a Francisco de Borbón, hermano de Olivia de Borbón y pariente de Juan Carlos I, por la trama del policía que tenía millones de euros emparedados en casa

Hay un Borbón entre rejas. Se trata de Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo del fallecido duque de Sevilla, hermano de la mediática Olivia de Borbón y pariente lejano del rey Juan Carlos I.

Como señala El País, la Policía Nacional detuvo a cuatro personas, entre ellas el citado aristócrata, por su presunta implicación en una red de blanqueo utilizada por la trama de narcotráfico que habían liderado Ignacio Torán y Óscar Sánchez Gil.

El primero de ellos fue identificado como un capo de la droga instalado en España, mientras que el segundo era el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.

El caso de Sánchez Gil, arrestado en 2024, acaparó gran atención mediática por su cargo en la UDEF y por haber sido descubierto con más de 20 millones de euros en efectivo en su poder, de los que varios de ellos estaban emparedados en su casa.

Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo del V duque de Sevilla y descendiente de Carlos IV J.I.Viseras

De acuerdo con el citado medio a través de fuentes de la investigación, la vinculación de Francisco de Borbón en la trama estaría a partir de la causa que se centra en el blanqueo de dinero a través de una compañía de criptomonedas.

El detenido figura en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una empresa de criptomonedas citada en el sumario dirigido por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge.

En los documentos de la empresa a los que tuvo acceso El País aparecen el pariente lejano del emérito, así como Juan Ángel Cervera, que se encargaba de la arquitectura financiera con la que mover el dinero de la narcotrama, así como Ángel Luis Cano, otro presunto miembro de la organización. En ET Finetch Europe se habrían asentado unos 20 millones de dólares en monedas virtuales.

Los arrestos están vinculados al blanqueo de capitales y se han producido gracias a una operación liderada por la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Quién es Francisco de Borbón Hardenberg

El detenido es Francisco de Borbón von Hardenberg-Fürstenberg, tercer y último hijo del matrimonio formado por Francisco de Borbón y Escasany, V duque de Sevilla, y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg. Su presencia mediática, al contrario que la de su hermana Olivia, ha sido discreta, si bien se vio envuelto en una polémica cuando tras la muerte de su padre, su hermana mayor solicitó el ducado de Sevilla.

Olivia de Borbón y su hermano Francisco de Borbón von Hardenberg en la boda de él con Sophie Karoly en 2021 CRISTOBAL_DUENAS

El conflicto deriva del deseo de su padre de que a su muerte el título fuera a parar al hijo varón. Sin embargo, al fallecer el V duque de Sevilla, su hija Olivia reclamó la sucesión del título amparándose en la Ley de Igualdad de Títulos Nobiliarios (Ley 33/2006) que establece que debe heredar el primogénito, sin distinción de sexo. La ley ampara a Olivia de Borbón como la primogénita, y por ello tiene mayor derecho que Francisco de Borbón.

La familia Borbón von Hardenberg-Fürstenberg, emparentada con la familia real española al ser descendientes de Carlos IV, se ha enfrentado anteriormente a tragedias. El 14 de marzo de 2020, justo cuando se decretó el confinamiento, moría en Marbella a los 72 Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg, de la que el V duque de Sevilla estaba divorciado. Un mes antes había fallecido su hija mediana, Cristina de Borbón, con solo 44 años, tras sufrir un accidente.

Francisco de Borbon von Hardenberg y Sophie Karoly en el entierro del duque de Sevilla en Madrid en mayo de 2025 Europa Press via Getty Images

Francisco de Borbón von Hardenberg-Fürstenberg, nacido el 21 de enero de 1979, se casó en octubre de 2021 con la austriaca Sophie Karoly, con la que tuvo un hijo llamado Francisco Máximo en 2017.