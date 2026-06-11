El método de una pareja para pagarse la boda: recogen envases en fiestas universitarias y juntan casi 400 euros en una sola tarde

Una pareja de novios se abraza en la playa, en una imagen de archivo.

Mientras miles de estudiantes disfrutaban de una de las mayores celebraciones universitarias de Aarhus, en Dinamarca, Rebekka Jultved y Mathias Fristed tenían un objetivo muy distinto al de ir de fiesta. Cartel en mano y recorriendo el recinto entre la multitud, la pareja aprovechó la acumulación de latas y botellas para seguir alimentando el fondo destinado a la boda con la que sueñan desde hace meses.

Su estrategia era pedir a los asistentes que les cedieran los envases retornables para recuperar el dinero del depósito. En apenas una jornada lograron reunir 2.889 coronas, una cantidad equivalente a cerca de 400 euros, que fue directamente a sus ahorros.

Todo comenzó, después de prometerse matrimonio, empezaron a hacer números y descubrieron que la celebración que imaginaban, un fin de semana completo junto a familiares y amigos, tendría un coste aproximado de 200.000 coronas suecas (unos 18.179,34 euros). Con la vista puesta en septiembre de 2027, calculan que necesitan reservar 10.000 coronas al mes (909,03 euros) para alcanzar su objetivo.

Para conseguirlo, han reorganizado por completo su economía doméstica. Han reducido gastos considerados prescindibles, como los aperitivos, el alcohol o las comidas preparadas, y aseguran que no echan de menos una vida con más caprichos. Viven en una residencia de estudiantes, evitan compras innecesarias y ambos compaginan sus estudios con trabajos para aumentar su capacidad de ahorro.

No saben si llegarán a su meta, aunque confían en ello

Ambos han decidido compartir el proceso en redes sociales a través de sus perfiles en Instagram y TikTok, donde muestran sus presupuestos, explican cómo distribuyen sus ingresos y enseñan pequeñas decisiones cotidianas que les ayudan a acercarse a la meta.

Según datos recientes del sector bancario de Dinamarca, cada vez más jóvenes muestran una mayor preocupación por el ahorro y planifican objetivos concretos, desde la compra de una vivienda hasta viajes o celebraciones especiales. Rebekka y Mathias todavía no saben si llegarán a tiempo a reunir todo el dinero que necesitan. Pero aseguran que el verdadero impulso es compartir un proyecto común.