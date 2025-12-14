Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
11 juegos de mesa para todos los gustos para regalar (y jugar) en Navidad o en Reyes
Navidad
Grupo jugando a un juego de mesa.

Los hay familiares, para jugar en pareja, cooperativos, para los amantes de los 'escape rooms' e incluso para los amantes del arte.

Marina Prats
'Rudolph', navideño, económico y para toda la familiaEn plena Navidad, qué mejor que un juego navideño para toda la familia. Este juego de Devir es rápido y competitivo y en él, los jugadores tratan de ayudar al reno más famoso de la Navidad a cumplir su misión de repartir los regalos, sorteando todos los inconvenientes. Pueden jugar niños a partir de 8 años y se vende por 8,99 euros en Zacatrus.
Devir
alt="alt="Portada del juego 'Código Secreto'.""
  'Código Secreto', un juego de pistas por equiposUn juego perfecto para la sobremesa de las reuniones navideñas. A partir de 4 jugadores, los "espías" de este juego se dividirán en dos equipos y tendrán que comunicarse solo a través de una palabra y un número para identificar los términos (o las imágenes, según la versión) en las distintas tarjetas del tablero, sin mandar señales que puedan dar lugar a las del equipo contrario y sobre todo, la palabra que provoca la eliminación. Se recomienda a partir de 14 años y se puede comprar en Fnac por 25 euros.Devir
alt="alt="Juego de mesa 'Prado'""
  La opción perfecta para los amantes del arte, 'Prado'Este juego de Zacatrus es el ideal para esa persona amante del arte. En él eres un fotógrafo y tendrás que recorrer el Museo del Prado para tratar de elaborar un reportaje fotográfico, eso sí evitando la cantidad de visitantes y turistas de la reconocida pinacoteca. Para este juego de entre 1 y 4 jugadores se cuenta además con 35 cartas diferentes de obras icónicas del museo y las descripciones del doctor en Bellas Artes y artista Antonio García Villarán (@antoniocrea13). Se puede comprar por 21,95 euros en Zacatrus.Zacatrus
alt="alt="Un juego de mesa clásico, 'Catan'.""
  La opción más clásica, 'Catan'No puede faltar en la ludoteca de cualquier principiante o aficionado a los juegos de mesa. Este juego icónico de Klaus Teuber editado Devir consiste en crear pueblos, ciudades y carreteras, para lo que tendrán que intercambiar cartas de su mano y obtener los recursos de las casillas adyacentes. Este juego para 3 y 4 jugadores (aunque cuenta con una expansión para ampliarlo a 5 y 6) y lo puedes comprar por 37,86 euros en Amazon.Devir
alt="alt="Juego de 'La polilla tramposa'.""
  'La polilla tramposa' para los más trampososLas trampas suelen estar prohibidas en los juegos de mesa, pero en este no. De hecho, es esencial para ganar. Este juego de cartas, ligero y sencillo para toda la familia a partir de 7 años, gana el que se deshaga de todas sus cartas, pero deberán hacerlo siguiendo una secuencia numérica o de una forma ingeniosa y tramposa sin que el vigilante se percate. Se puede comprar por 14,99 euros en Devir.Devir
alt="alt="'7 Wonders Duel', el juego para parejas.""
  '7 Wonders Duel', el juego para parejasEste juego de tensión y estrategia es perfecto para jugar en parejas. De hecho, solo permite dos jugadores. En él, tendrás que desarrollar la ciencia, mejorar el ejército y construir edificios para alcanzar la victoria frente a tu rival. Se puede comprar por 26,99 euros en El Corte Inglés.
Repos Production
alt="alt="'Pistas Cruzadas', para dar rienda suelta a la imaginación""
  'Pistas Cruzadas', para dar rienda suelta a la imaginaciónCon dos ejes de palabras, como si de un hundir la flota se tratase, este juego cooperativo consiste en tratar de buscar una relación entre palabras y completar el esquema de posiciones dando pistas a los demás jugadores. Por ejemplo, si en un eje tenemos "casa" y en otra "pingüino" lanzar una pista como "iglú" puede ayudar a colocar esa ficha de posición. Conforme roten los turnos de las pistas, el objetivo es ir rellenando todo el cuadrante. Este juego para entre 2 y 8 jugadores está disponible por 15 euros en Maldito Games.Maldito Games
alt="alt="'Exploding kittens': un juego de cartas frenético y caótico""
  'Exploding Kittens': un juego de cartas frenético y caóticoOtro de los juegos tipo 'party' más divertidos y frenéticos para reuniones navideñas es el 'Exploding Kittens' con el que a través de unas cartas absurdas y de mucha suerte tendrás que conseguir que el "gato explosivo" le toque a alguno de los otros jugadores. Mientras tanto, podrás jugar cartas de acción o robarles gracias al gato sandía, el gato papata peluda, el tocogato, el gato potaarcoiris... Las risas están aseguradas en este juego entre 2 y 5 jugadores. Lo puedes comprar en Juguettos por 19,99 euros.Asmodee
alt="alt="'Exit', toda una colección para los amantes de los 'escape room'""
  'Exit', toda una colección para los amantes de los 'escape room'Esta colección de juegos permite montar todo un escape room en casa, con todas las pistas y ayudas necesarias. ¿El único inconveniente? Que no son rejugables. Están divididos por niveles de dificultad y en ellos se plantea un reto que van desde encontrar un tesoro hundido, salir de una cabaña abandonada o localizar al asesino en el Orient Express para los que se tendrán que utilizar todos los elementos disponibles, en algunas ocasiones también la propia caja o los insertos. Se pueden comprar en sus más de 25 variantes, cada uno por 15 euros en Devir.Devir
alt="alt="'Hanabi': pistas a ciegas para un objetivo común""
  'Hanabi': pistas a ciegas para un objetivo común¿Podrías ordenar las cartas de cinco colores diferentes del 1 al 5 sin ver tus propias cartas? En este juego cooperativo, ese es el objetivo común. Mientras tanto, hay que jugar con un número limitado de pistas a los jugadores (que pueden ser de color o de número), descartarte de cartas repetidas o jugar una carta que creas que coincide con el orden en la mesa. Si falla uno, se fallan todos y si se acierta, el triunfo es colectivo. Está disponible por 12,99 euros en Zacatrus.Asmodee
alt="alt="'Wingspan': un juego estéticamente precioso para los amantes de la naturaleza""
  'Wingspan': un juego estéticamente precioso para los amantes de la naturalezaPara jugadores ya más avanzados, este 'Wingspan' hará las delicias estéticas de los amantes de la naturaleza y de las aves. Cuenta con una producción cuidada, con cartas ilustradas, huevos de colores e incluso una especie de caseta para pájaros para tirar los dados. En él, seréis unos amantes de las aves que tratan de descubrir y atraer a las más interesantes a su aviario. Se juega en cuatro rondas y en cada turno se realiza una acción: jugar una carta de ave propia para cada espacio, obtener alimentos, poner huevos o robar cartas. Siempre cumpliendo las normas de colocación. Gana quien obtenga más puntos. Se puede comprar en Zacatrus por 49,50 euros.
Maldito Games
Marina Prats
